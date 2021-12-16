16 декабря 2021 ЧЕТВЕРГ
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19:46 | 16 декабря
Запах свечей Хайдара Шакирова из Йошкар-Олы напоминает о советской эпохе
17:00 | 16 декабря
В Пушкинке открылась выставка к 85-летию Саратовской области
16:09 | 16 декабря
Саратовские спортсмены по прыжкам в воду успешно выступают на Кубке Урала
15:19 | 16 декабря
Татьяна Астафьева: «Благодаря «Большим гастролям» саратовский зритель имеет возможность увидеть лучшие постановки ведущих российских театров»
14:24 | 16 декабря
В Госархив области передано более двух тысяч актовых книг из хранилищ ЗАГСов Саратовской области
13:30 | 16 декабря
В Государственном музее К.А. Федина состоится творческий вечер Ивана Пыркова (Васильцова)
12:38 | 16 декабря
HH. ru: 19% жителей Саратовской области поддержали бы введение ограничений для непривитых
11:42 | 16 декабря
Движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Ленинском районе Саратова будет закрыто в ночь с 17 на 18 декабря
10:49 | 16 декабря
В субботу по новому расписанию будут курсировать три электрички
09:53 | 16 декабря
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В субботу по новому расписанию будут курсировать три электрички

Новости


В связи с техническими работами на станции Саратов-2 в период с 11:10 18 декабря 2021 года до 15:10 19 декабря 2021 года изменяется расписание следующих пригородных поездов 18 декабря:

- № 6434 «Аткарск-Анисовка», отправлением со ст. Аткарск в 14:54 и далее по маршруту следования до ст. Саратов-1 по действующему расписанию, от о.п. Саратов-2 и далее по маршруту следования с отклонением от расписания + 6 минут и прибытием на ст. Анисовка в 18:24 с отклонением от расписания + 6 минут;

- № 6316 «Тарханы-Карамыш», отправлением со ст. Тарханы в 16:19 и далее по маршруту следования до ст. Саратов-1 по действующему расписанию, от о.п. Саратов-2 и далее по маршруту следования с отклонением от расписания + 8 минут и прибытием на ст. Карамыш в 20:38 с отклонением от расписания +8 минут;

- № 6118 «Тарханы-Анисовка», отправлением со ст. Тарханы в 16:29 согласно действующего расписания, далее по маршруту следования до о.п. Вагонное Депо по действующему расписанию, далее измененным маршрутом отправлением со ст. Саратов-1 в 18:27 (с отклонением от расписания + 7 минут), прибытием на о.п. Саратов-2 в 18:34, о.п. Астраханский переезд в 18:42, о.п. 860 км в 18:49, о.п. Лесопильный в 18:54, Князевка в 18:58, далее согласно действующего маршрута и расписания, прибытием на ст. Анисовка в 19:26 согласно действующего расписания.
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