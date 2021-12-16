В субботу по новому расписанию будут курсировать три электрички

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- № 6434 «Аткарск-Анисовка», отправлением со ст. Аткарск в 14:54 и далее по маршруту следования до ст. Саратов-1 по действующему расписанию, от о.п. Саратов-2 и далее по маршруту следования с отклонением от расписания + 6 минут и прибытием на ст. Анисовка в 18:24 с отклонением от расписания + 6 минут;- № 6316 «Тарханы-Карамыш», отправлением со ст. Тарханы в 16:19 и далее по маршруту следования до ст. Саратов-1 по действующему расписанию, от о.п. Саратов-2 и далее по маршруту следования с отклонением от расписания + 8 минут и прибытием на ст. Карамыш в 20:38 с отклонением от расписания +8 минут;- № 6118 «Тарханы-Анисовка», отправлением со ст. Тарханы в 16:29 согласно действующего расписания, далее по маршруту следования до о.п. Вагонное Депо по действующему расписанию, далее измененным маршрутом отправлением со ст. Саратов-1 в 18:27 (с отклонением от расписания + 7 минут), прибытием на о.п. Саратов-2 в 18:34, о.п. Астраханский переезд в 18:42, о.п. 860 км в 18:49, о.п. Лесопильный в 18:54, Князевка в 18:58, далее согласно действующего маршрута и расписания, прибытием на ст. Анисовка в 19:26 согласно действующего расписания.