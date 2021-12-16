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Школьники и студенты 45 регионов могут оформлять льготные билеты на электрички через мобильное приложение «РЖД Пассажирам»
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Школьники и студенты 45 регионов могут оформлять льготные билеты на электрички через мобильное приложение «РЖД Пассажирам»

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В течение трех месяцев значительно расширена география действия услуги по оформлению льготных билетов студентам и школьникам в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Теперь услуга доступна пассажирам 20 перевозчиков, осуществляющих перевозку в пригородном железнодорожном сообщении на территории 45 субъектов РФ. В частности, к ним относятся пригородные компании АО «Саратовская ППК» (Саратовская область) и АО «Волгоградтранспригород (Волгоградская и Астраханская области).

Учащиеся могут оформлять льготные проездные документы в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» при условии предварительной регистрации льготного профиля в билетных кассах либо в пунктах, определенных перевозчиком. По решению перевозчика процедура регистрации льготного профиля может быть изменена. Комиссия за покупку билета не взимается.
Во время поездки наличие у пассажира документов, подтверждающих право на льготный проезд, обязательно.

Напомним: с 1 сентября услугу оформления льготных билетов на пригородные поезда через мобильное приложение «РЖД Пассажирам» предоставляли 8 пригородных пассажирских компаний, являющихся перевозчиками в пригородном железнодорожном сообщении на территории 18 субъектов. За это время было оформлено свыше 78 тыс. проездных документов онлайн.

В течение 2021-2022 годов продолжится расширение полигонов, где будет предоставляться такая услуга.
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