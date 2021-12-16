Народный артист России Никита Михалков: "Если зритель увидит в спектакле "Двенадцать" любовь, значит, увидит Бога"

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Показы организованы ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. В рамках федерального направления «Больших гастролей» пройдут показы спектакля «12». Гастроли продлятся с 15 по 24 декабря в Саратове, Волгограде и Астрахани.За несколько часов до первого показа сценической версии культового фильма "Двенадцать" на саратовской сцены в пресс-центре ГТРК Саратов состоялась пресс-конференция, посвященная событию.В беседе с журналистами участвовали художественный руководитель Центра театра и кино, народный артист России Никита Михалков, заместитель председателя Правительства Саратовской области Роман Грибов, директор Саратовского государственного академического театра драмы им. И. А. Слонова Владимир Петренко, народный артист России Николай Бурляев,народный артист России Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский.- Мы очень любим спектакль "12", бережем его, - открыл пресс-конференцию Никита Михалков. - Постановка сложная технически. Для нас больше испытание играть его в театральном городе Саратове. Ценю вкус и глубину восприятия театрального искусства зрителем. В Саратове публика в этом плане очень серьезная. Мне очень хочется, чтобы спектакль посмотрела Россия. Мы говорим об актуальных вещах, кровоточащих ранах, когда задаются вопросы о степени человеческого участия в проблемах другого человека.Фильм и спектакль "12" разделяют двенадцать лет. Режиссер рассказал, что трансформация произведения за это время произошла, но каждый из пришедших на спектакль увидит сам новые оттенки размышлений на тему.- Купить можно аплодисменты, купить тишину - нет, - отметил Никита Михалков.Он считает, что кино и постановка "12" кардинально отличаются по смыслу от картины Сиднея Люмета "Двенадцать разгневанных мужчин". От голливудского фильма получен импульс.- Если есть радость от ощущения, что нам все равно, любят нас или не любят, то мы все делаем правильно. Я отвечаю за качество, и это главное, - признался мастер.Относительно религиозных контекстов названия создатель "Двенадцати" ответил, что если зритель увидит в спектакле любовь, значит, увидит Бога.