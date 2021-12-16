Повысить грамотность школьников призван проект «За! Грамотный интернет»

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Информационно-просветительская инициатива «За! Грамотный интернет» позволит преодолеть серьезный разрыв между повседневной коммуникационной цифровой средой и стандартными методами преподавания русского языка и литературы.Педагоги давно уже с тревогой замечают, что самая молодая аудитория интернета постепенно отучается грамотно писать. Активная виртуальная жизнь становится причиной скудного словарного запаса у школьников, низкого уровня грамматики в реальной жизни. Проект «За! Грамотный интернет» призван помочь подросткам, родителям и педагогам справиться с этой проблемой. Он позволит решить сложные образовательные и коммуникативные задачи с помощью понятной подростковой аудитории визуальной коммуникации.Чтобы вызвать у детей интерес к русскому языку, разработчики отказались от привычных и часто очень скучных уроков, предложив серию кратких видеороликов и других игровых материалов, основа которых – разнообразные речевые ситуации, исторические факты происхождения слов и выражений. Ролики и остальной контент размещаются на мультимедийном web-ресурсе za-gramotu.ru, одноимённом канале Тик-Ток и открытых группах в других социальных сетях. Разработчики создают информационные посты и различные интерактивные тесты, упражнения, головоломки и т.д.Ведущие видеосюжетов знакомят своих зрителей с различными жизненными случаями, обсуждая их с детской аудиторией, одновременно вовлекая ее в интерактивную деятельность. В помощь ведущим специально создан анимированный персонаж, присутствующий во всех роликах. Все материалы разрабатываются с использованием современных инновационных образовательных методик.Учитывается также тенденция развития нового типа текстового мышления современной молодежи, появившегося в результате активного использования систем мгновенной передачи сообщений и развития у подростков так называемого «клипового мышления».Проект «За! Грамотный интернет» станет хорошим подспорьем для родителей и педагогов для ненавязчивого расширения кругозора подростков, приобщениях их к базовым знаниям о русском языке, истории его возникновения и великой русской культуре. Все это позволит в конечном итоге развить у подрастающего поколения познавательный интерес и воспитать любовь к русскому языку.