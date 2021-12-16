Библиотека новых возможностей и уникальных ресурсов открылась в поселке Степное благодаря нацпроекту "Культура"

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- Более 4 тысяч жителей нашего поселка ждут открытия библиотеки после модернизации в рамках нацпроекта «Культура», - рассказала директор Ольга Бондаренко. - Учреждение основано в 1967 году. В структуру входят Центральная, детская библиотеки и 11 филиалов. Каждый второй житель – наш постоянный читатель. В настоящее время фонд библиотеки составляет более 48 тыс. экз. Ежегодная посещаемость - порядка 46 тысяч человек в год. Работа с читателями ведется по разным направлениям: гражданско-правовое, историко-патриотическое, нравственное, эстетическое, краеведческое.Благодаря нацпроекту модельная библиотека оборудована современной функциональной мебелью и техникой. В учреждении появились интерактивные зоны, локации для мастер-классов, встреч и отдыха. Информационный киоск позволяет самостоятельно посмотреть информацию о техническом состоянии центральной библиотеки до ремонта и глобальных изменениях после ремонта, важных событиях в жизни страны региона и Советского района.Здесь работают 9 специалистов. В 2021 году сотрудники прошли переподготовку и повышение квалификации в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура.Комментарий и.о. министра культуры Татьяны Астафьевой:- В модельной библиотеке можно будет не только читать, но и встречаться с друзьями, деловыми партнерами, создавать творческие проекты и участвовать в их реализации, быть автором мероприятий, использовать все возможности для саморазвития и образования. Библиотека новых возможностей и уникальных ресурсов станет центром притяжения для всех жителей Советского района. В декабре мы открыли три модельные библиотеки: в Саратове, в Энгельсе, в Советском районе.К концу года в Саратовской области будет 15 модельных библиотек.В 2022 году планируется создание еще четырех модельных библиотек в Петровском, Александрово-Гайском. Пугачевском и Татищевском муниципальных районах.