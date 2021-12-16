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Саратовские спортсмены завоевали семнадцать медалей на чемпионате и Первенстве области по кикбоксингу

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С 12 по 14 декабря в Саратове на базе спортивного комплекса «Кристалл» прошел чемпионат и Первенство Саратовской области по кикбоксингу в дисциплинах: К1 и фулл-контакт. В соревнованиях приняли участие 152 спортсмена.

Артем Штырков, спортсмен Саратовской областной спортивной школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам им. С.Р. Ахмерова и Саратовского областного центра спортивной подготовки занял 1 место среди мужчин 2003 гр. и старше в весовой категории до 63,5 кг.

Спортсмены спортшколы им. С.Р. Ахмерова показали следующие результаты:

1 места заняли:

Булат Каимов среди мужчин 2003 г.р. и старше в весовой категории свыше 91 кг.
Артем Машурян среди юниоров 2004-2005 г.р. в весовой категории до 60 кг.
Ярослав Китаев среди юношей 2006-2007 г.р. в весовой категории до 81 кг.
Никита Шалаев среди юношей 2006-2007 г.р. в весовой категории до 67 кг.
Артем Джумбеков среди юношей 2006-2007 г.р. в весовой категории до 63,5 кг.
Тимур Покасов среди юношей 2006-2007 г.р. в весовой категории до 60 кг.
Даниил Бодряшкин среди юношей 2008-2009 г.р. в весовой категории до 51 кг.
Анастасия Полуэктова среди девушек 2008-2009 г.р. в весовой категории до 51 кг.
Руслан Зотов среди юношей 2008-2009 г.р. в весовой категории до 39 кг.
Амир Еналеев среди юношей 2008-2009 г.р. в весовой категории до 36 кг.
2 места заняли:

Владислав Маврин среди юниоров 2004-2005 г.р. в весовой категории до 67 кг.
Глеб Зорин среди юношей 2006-2007 г.р. в весовой категории до 60 кг.
Владислав Панов среди юношей 2006-2007 г.р. в весовой категории до 48 кг.
Айдар Салихов среди юношей 2008-2009 г.р. в весовой категории до 51 кг.
Мирза Ширванов среди юношей 2008-2009 г.р. в весовой категории до 39 кг.
3 место занял:

Георгий Клинаев среди юношей 2008-2009 г.р. в весовой категории до 39 кг.
Подготовили спортсменов тренеры: Заслуженный тренер России Расул Далгатов, тренеры Илья Штырков, Микаел Оганян и Кирилл Корнеев.