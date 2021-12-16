Саратовские спортсмены завоевали семнадцать медалей на чемпионате и Первенстве области по кикбоксингу

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Артем Штырков, спортсмен Саратовской областной спортивной школы олимпийского резерва по спортивным единоборствам им. С.Р. Ахмерова и Саратовского областного центра спортивной подготовки занял 1 место среди мужчин 2003 гр. и старше в весовой категории до 63,5 кг.Спортсмены спортшколы им. С.Р. Ахмерова показали следующие результаты:1 места заняли:Булат Каимов среди мужчин 2003 г.р. и старше в весовой категории свыше 91 кг.Артем Машурян среди юниоров 2004-2005 г.р. в весовой категории до 60 кг.Ярослав Китаев среди юношей 2006-2007 г.р. в весовой категории до 81 кг.Никита Шалаев среди юношей 2006-2007 г.р. в весовой категории до 67 кг.Артем Джумбеков среди юношей 2006-2007 г.р. в весовой категории до 63,5 кг.Тимур Покасов среди юношей 2006-2007 г.р. в весовой категории до 60 кг.Даниил Бодряшкин среди юношей 2008-2009 г.р. в весовой категории до 51 кг.Анастасия Полуэктова среди девушек 2008-2009 г.р. в весовой категории до 51 кг.Руслан Зотов среди юношей 2008-2009 г.р. в весовой категории до 39 кг.Амир Еналеев среди юношей 2008-2009 г.р. в весовой категории до 36 кг.2 места заняли:Владислав Маврин среди юниоров 2004-2005 г.р. в весовой категории до 67 кг.Глеб Зорин среди юношей 2006-2007 г.р. в весовой категории до 60 кг.Владислав Панов среди юношей 2006-2007 г.р. в весовой категории до 48 кг.Айдар Салихов среди юношей 2008-2009 г.р. в весовой категории до 51 кг.Мирза Ширванов среди юношей 2008-2009 г.р. в весовой категории до 39 кг.3 место занял:Георгий Клинаев среди юношей 2008-2009 г.р. в весовой категории до 39 кг.Подготовили спортсменов тренеры: Заслуженный тренер России Расул Далгатов, тренеры Илья Штырков, Микаел Оганян и Кирилл Корнеев.