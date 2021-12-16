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Команда Саратова получила дипломы выпускников бизнес-школы «Сколково»

Новости
Команда Саратова получила дипломы выпускников бизнес-школы «Сколково»

Команде Саратова вручили дипломы выпускников образовательной программы Master of Public Administration бизнес-школы «Сколково». Сегодня состоялась торжественная церемония награждения.

«Полтора года проходило обучение, состоящее из 14 модулей, по программе развития ВЭБ.РФ и ряда институтов. Наш город стал одним из 100 крупнейших муниципалитетов, допущенных до участия. Это позволит вывести Саратов на новый уровень развития, ведь особенность программы – практическая направленность.

В состав нашей команды, помимо меня, вошли: председатель регионального правительства Роман Бусаргин, заместитель главы администрации по градостроительству и архитектуре Наталия Согомонова, председатель комитета по экономике Олег Савенков, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Максим Сиденко», - ранее писал в своем Инстаграм-аккаунте Михаил Исаев.