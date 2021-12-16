С сегодняшнего дня саратовцы могут купить елки

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На территории города будет организовано 42 места по реализации елок, сосен и хвойного лапника. Для удобства саратовцев площадки по продаже елок размещены во всех районах города. Приобрести новогодние деревья можно будет по 31 декабря включительно.Напомним, что к организации места торговли предъявляются определенные требования. Площадка должна быть огорожена и оснащена праздничной иллюминацией, общим освещением и противопожарным оборудованием. Кроме того, необходимо наличие средства упаковки - сетка или стрейч-пленка, информации о режиме работы, цене товара и организационно-правовой формы организации, осуществляющей торговлю.