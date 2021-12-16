Специалисты центра занятости города Саратова получили консультации врачей и экспресс-обследование, не покидая рабочих мест

просмотров: 357

Врачи Саратовского областного центра общественного здоровья организовали профилактическую акцию для сотрудников Центра занятости населения города Саратова. Выездное мероприятие прошло с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований.Медики областного Центра здоровья и медицинской профилактики провели всем желающим скрининговое обследование, направленное на раннее выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. «В программу обследования было включено измерение артериального давления, определение уровня глюкозы и холестерина крови, внутриглазного давления, уровня насыщения кислородом капиллярной крови с помощью пульсоксиметра, содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера, компьютерная диагностика работы сердца на аппарате «Кардиовизор» с целью выявления начальных изменений в сердечной мышце», - рассказала главный врач областного Центра здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина.На основании результатов проведённого обследования специалисты Центра здоровья провели индивидуальные консультации граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья, дали рекомендации по коррекции питания, двигательной активности и отказу от вредных привычек. Также специалисты напомнили о необходимости соблюдать все меры профилактики новой коронавирусной инфекции: часто мыть руки, носить маски, держать социальную дистанцию, и, конечно, вакцинироваться от COVID-19.