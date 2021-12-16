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Специалисты центра занятости города Саратова получили консультации врачей и экспресс-обследование, не покидая рабочих мест

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В рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» на территории Саратовского района продолжается реализация регионального проекта «Здоровый регион».

Врачи Саратовского областного центра общественного здоровья организовали профилактическую акцию для сотрудников Центра занятости населения города Саратова. Выездное мероприятие прошло с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований.

Медики областного Центра здоровья и медицинской профилактики провели всем желающим скрининговое обследование, направленное на раннее выявление факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. «В программу обследования было включено измерение артериального давления, определение уровня глюкозы и холестерина крови, внутриглазного давления, уровня насыщения кислородом капиллярной крови с помощью пульсоксиметра, содержания угарного газа в выдыхаемом воздухе с помощью смокелайзера, компьютерная диагностика работы сердца на аппарате «Кардиовизор» с целью выявления начальных изменений в сердечной мышце», - рассказала главный врач областного Центра здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина.

На основании результатов проведённого обследования специалисты Центра здоровья провели индивидуальные консультации граждан по вопросам сохранения и укрепления здоровья, дали рекомендации по коррекции питания, двигательной активности и отказу от вредных привычек. Также специалисты напомнили о необходимости соблюдать все меры профилактики новой коронавирусной инфекции: часто мыть руки, носить маски, держать социальную дистанцию, и, конечно, вакцинироваться от COVID-19.