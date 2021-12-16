В театре драмы имени И.А.Слонова продолжаются «эстетические отравления» на «Факультете нужных вещей»

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Проект, рассчитанный в первую очередь на школьников, месяц назад был открыт рассказом Федора Достоевского «Сон смешного человека» в исполнении заслуженного артиста России Виктора Мамонова. На втором «уроке» актеры Юрий Кудинов и Александр Островной прочитали одну из «Маленьких трагедий» Александра Пушкина - «Моцарт и Сальери».Перед началом спектакля вступительное слово взяла автор «Факультета нужных вещей», арт-директор творческих проектов Академдрамы Ольга Харитонова. Она напомнила зрителям, что «Маленькие трагедии» были написаны Пушкиным в Болдинскую осень. Действие «Моцарта и Сальери» происходит в год смерти Вольфганга Амадея Моцарта, в 1791 году. Также завлит Саратовского театра драмы рассказала об Антонио Сальери. Австрийский композитор итальянского происхождения пользовался авторитетом, получил известность не только как композитор, но и благотворитель, был учителем Ференца Листа, Франца Шуберта.Фортепиано в глубине сцены, стол с двумя фужерами кристальной прозрачности, бутылкой вина кровавого цвета; несущие столбы Малой сцены, утонченно оформленные портретами Моцарта и Сальери и партитурами их произведений... Мудрая душа и чуткий талант художника нашей Драмы Юрия Наместникова в очередной раз позволили мастеру сотворить чудо. Акценты в сценографии расставлены так, что уже до появления главных героев «маленькой трагедии» ощущаешь ее неисчерпаемую глубину. Ожидания не обманывают. Спектакль открывается музыкой Антонио Сальери. Последующий монолог композитора кажется высшей точкой действия. Неохватные драматические краски и виртуозный дар чтеца, которые продемонстрировал Юрий Кудинов, явили публике не персонажа, но живого человека. И руководит им не только банальная зависть. Пушкинский Сальери представлен Юрием Николаевичем личностью, которая с младых ногтей выстраивала свое мастерство по кирпичику и в результате воспитала в себе талант. Ответственность перед искусством стала той дамбой, которая подвигла Сальери остановить текущую звонким ручейком жизнь Моцарта. Как же идет роль гения Александру Островному! «Гулякой праздным» он предстал только в начале действия, да и то больше в подаче Сальери. Настоящий Моцарт открылся нам в его признаниях о «черном человеке». И то, как существует в образе выпускник Саратовского театрального факультета 2017 года Островной, привело автора этих строк к мысли: смириться с уходом великого Александра Галко невозможно, но хоть как-то принять эту потерю помогает жизнь в профессии его учеников. Во время «урока» «Моцарт и Сальери» было ощущение, что Александр Григорьевич незримо присутствует в зале. Звание «галковец» остается драгоценным знаком качества...Звучит финальная «Лакримоза» из «Реквиема» Вольфганга Амадея Моцарта. Пульсирует свет, по очереди останавливая наше внимание на лице то одного, то другого композитора. Что это? «Теннисные мячики» провидения, избравшего игроками этих двоих: гения, который вскоре встретится с вечностью, и ремесленника, обрекшего себя на жизнь наедине с собственной совестью?… Позволим себе каламбур. Все, что происходит во время творческих проектов Саратовского театра драмы, является «эстетическим отравлением» для зрителя. И «Факультет нужных вещей» непременно достигнет своей цели, достучится до школяров, пробудит потребность диалога с самим собой от соприкосновения с классикой. Главное, прийти в театр. Отказаться от шанса окунуться в мир изысканного театрального искусства — преступление, если не безумие. Воспользоваться шансом и предаться размышлениям над тем, совместны ли гений и злодейство, вы сможете 28 января. Театр ждет!Автор Елена Маркелова