10 причин посетить Валенсию в 2022 году

Динамичный город, в котором всегда происходит что-нибудь интересное. Он стал направлением года, потому что привлекает различными факторами, среди которых – протяжённые пляжи, природные красоты, культурные мероприятия и изысканная гастрономия.На протяжении 2022 года Валенсия будет являться Всемирной столицей дизайна – идеальное время для знакомства с работами дизайнеров, архитекторов, декораторов интерьеров и профессионалов, которые оставили свой след в городе и сделали его международным образцом. Цель дизайна – улучшить пребывание жителей и гостей Валенсии в рамках средиземноморского образа жизни.Восемь отелей недавно открыли свои двери в Валенсии, чтобы принять гостей, желающих получить совершенно новые впечатления: Only You, Helen Berger, AC Palacio Santa Clara, Yours, Casual Socarrat, L&H Gran Vía, SH Suite Palace, Sercotel València Alameda. К этому списку скоро присоединятся новые отели Puerta Serranos и Axel Hotel.Новый центр CaixaForum València предлагает потерять счёт времени в авангардном пространстве площадью 6 500 кв. м, во впечатляющем павильоне Агора в Городе искусств и наук. Футуристическая работа Сантьяго Калатравы отныне предлагает инсталляции для выставок и мероприятий для всей семьи.Метро Валенсии ещё больше облегчит экологичное передвижение жителей и гостей города, а его станции будут украшены произведениями искусства молодых валенсийских иллюстраторов. После оборудования Площади Городской мэрии под пешеходную зону скоро увидит свет реконструкция территории вокруг Центрального рынка и Площади Королевы.После того, как почти в течение двух лет празднование самого международного фестиваля Валенсии вынужденно проходило иначе, Фальяс возвращается с новыми силами на улицы, чтобы сжечь все следы, оставленные пандемией. Фигуры Фальяс 2022 года на Главной площади города будут повествовать о необходимости сохранения планеты.Валенсия окружена тысячами квадратных метров овощных, фруктовых и рисовых полей, а также Средиземным морем, которое обеспечивает регион свежей рыбой. Также на крышах общественных зданий установлено около двадцати ульев для опыления и поддержания биоразнообразия городских парков. Наконец, Валенсия признана эпицентром лучшей гастрономии, принимающим торжественную презентацию гида Michelin Испании и Португалии 2022.Город входит в 2022 год через парадную дверь за успехи и достижения в области устойчивого развития, доступности, диджитализации, культурного наследия и творчества. Проекты по сертификации и снижению углеродного и водного следа, разработка полной системы умных тревел-технологий сделали Валенсию примером для любого европейского направления.В Валенсии можно насладиться самыми разными музыкальными стилями в уникальных условиях: в футуристических местах, таких как Город искусств и наук, на берегу моря или в величественных залах с превосходной акустикой, например, во Дворце музыки.Благодаря протяжённым велосипедным дорожкам, передвижение по Валенсии с низким уровнем вредных выбросов стало реальностью уже много лет назад. Другие интересные предложения – это природоохранное волонтёрство с различными активными проектами и программы по сохранению исчезающих видов в Биопарке и Океанариуме.На улицах Валенсии снимаются международные и отечественные сериалы и фильмы. Кроме того, до наступления лета, здесь будет отмечаться столетие блестящего валенсийского режиссёра Луиса Гарсии Берланги. По этой причине XXXVI церемония Goya состоится 12 февраля во Дворце искусств.Официальный русскоязычный сайт Валенсии: ru.visitvalencia.com