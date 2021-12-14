10 причин посетить Валенсию в 2022 году
Валенсия – это традиции, авангард и экологичность.
Динамичный город, в котором всегда происходит что-нибудь интересное. Он стал направлением года, потому что привлекает различными факторами, среди которых – протяжённые пляжи, природные красоты, культурные мероприятия и изысканная гастрономия.
Всё готово для чествования валенсийского дизайна
На протяжении 2022 года Валенсия будет являться Всемирной столицей дизайна – идеальное время для знакомства с работами дизайнеров, архитекторов, декораторов интерьеров и профессионалов, которые оставили свой след в городе и сделали его международным образцом. Цель дизайна – улучшить пребывание жителей и гостей Валенсии в рамках средиземноморского образа жизни.
10 новых отелей на любой вкус
Восемь отелей недавно открыли свои двери в Валенсии, чтобы принять гостей, желающих получить совершенно новые впечатления: Only You, Helen Berger, AC Palacio Santa Clara, Yours, Casual Socarrat, L&H Gran Vía, SH Suite Palace, Sercotel València Alameda. К этому списку скоро присоединятся новые отели Puerta Serranos и Axel Hotel.
CaixaForum València – новое культурное пространство
Новый центр CaixaForum València предлагает потерять счёт времени в авангардном пространстве площадью 6 500 кв. м, во впечатляющем павильоне Агора в Городе искусств и наук. Футуристическая работа Сантьяго Калатравы отныне предлагает инсталляции для выставок и мероприятий для всей семьи.
Прогресс в области экологичного передвижения по городу
Метро Валенсии ещё больше облегчит экологичное передвижение жителей и гостей города, а его станции будут украшены произведениями искусства молодых валенсийских иллюстраторов. После оборудования Площади Городской мэрии под пешеходную зону скоро увидит свет реконструкция территории вокруг Центрального рынка и Площади Королевы.
Возвращение праздника Фальяс
После того, как почти в течение двух лет празднование самого международного фестиваля Валенсии вынужденно проходило иначе, Фальяс возвращается с новыми силами на улицы, чтобы сжечь все следы, оставленные пандемией. Фигуры Фальяс 2022 года на Главной площади города будут повествовать о необходимости сохранения планеты.
Валенсия – образец экологичной пищевой промышленности
Валенсия окружена тысячами квадратных метров овощных, фруктовых и рисовых полей, а также Средиземным морем, которое обеспечивает регион свежей рыбой. Также на крышах общественных зданий установлено около двадцати ульев для опыления и поддержания биоразнообразия городских парков. Наконец, Валенсия признана эпицентром лучшей гастрономии, принимающим торжественную презентацию гида Michelin Испании и Португалии 2022.
Валенсия – европейская столица умного туризма
Город входит в 2022 год через парадную дверь за успехи и достижения в области устойчивого развития, доступности, диджитализации, культурного наследия и творчества. Проекты по сертификации и снижению углеродного и водного следа, разработка полной системы умных тревел-технологий сделали Валенсию примером для любого европейского направления.
#ListenValencia
В Валенсии можно насладиться самыми разными музыкальными стилями в уникальных условиях: в футуристических местах, таких как Город искусств и наук, на берегу моря или в величественных залах с превосходной акустикой, например, во Дворце музыки.
Ответственный туризм
Благодаря протяжённым велосипедным дорожкам, передвижение по Валенсии с низким уровнем вредных выбросов стало реальностью уже много лет назад. Другие интересные предложения – это природоохранное волонтёрство с различными активными проектами и программы по сохранению исчезающих видов в Биопарке и Океанариуме.
Город кино
На улицах Валенсии снимаются международные и отечественные сериалы и фильмы. Кроме того, до наступления лета, здесь будет отмечаться столетие блестящего валенсийского режиссёра Луиса Гарсии Берланги. По этой причине XXXVI церемония Goya состоится 12 февраля во Дворце искусств.
Официальный русскоязычный сайт Валенсии: ru.visitvalencia.com