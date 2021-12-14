Российские охотники могут воспользоваться новинками от бренда Venox

просмотров: 122

Это прицел Venox Patriot LRF – компактный тепловизионный комплекс с дальномером и баллистическим калькулятором, и монокуляр Venox OKO LRF с максимально возможным набором функций. В своем сегменте они стали настоящим прорывом.Функционалом топовых приборов своего класса наделен тепловизионный монокуляр Venox OKO LRF. Прибор имеет удобную форму корпуса, его легко удерживать в руке, так как весит он менее 490 г. Кнопки меню располагаются прямо под пальцами. Объект размером с фигуру человека монокуляр позволяет увидеть на расстоянии до 2000 м благодаря высокочувствительной матрице 35мК и светосильному объективу F40/1.0.В оснащение монокуляра Venox OKO LRF включены: лазерный дальномер с дистанцией измерений 12-1200 м, видеорекордер и встроенная память объемом 32 Гб, пять цветовых палитр для четкой идентификации цели на любом фоне, Wi-Fi-модуль для дистанционного управления и отправки файлов на телефон или ПК, батареи 18650B для непрерывной работы в течение 8-10 часов, влагозащищенный корпус (IPX6) с удобными кнопками меню. При увеличении 2,5х прибор обеспечивает широкое поле зрения 162 м на 1000 м.Используя Venox OKO LRF, можно заметить добычу издалека, оценить ее размеры и расстояние до нее, точно выстрелить, записать видеоролик и немедленно поделиться им в соцсетях.