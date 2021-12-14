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Российские охотники могут воспользоваться новинками от бренда Venox

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Российские охотники могут воспользоваться новинками от бренда Venox

На российском рынке появились сразу две новинки тепловизионной техники бренда Venox.

Это прицел Venox Patriot LRF – компактный тепловизионный комплекс с дальномером и баллистическим калькулятором, и монокуляр Venox OKO LRF с максимально возможным набором функций. В своем сегменте они стали настоящим прорывом.

Функционалом топовых приборов своего класса наделен тепловизионный монокуляр Venox OKO LRF. Прибор имеет удобную форму корпуса, его легко удерживать в руке, так как весит он менее 490 г. Кнопки меню располагаются прямо под пальцами. Объект размером с фигуру человека монокуляр позволяет увидеть на расстоянии до 2000 м благодаря высокочувствительной матрице 35мК и светосильному объективу F40/1.0.

В оснащение монокуляра Venox OKO LRF включены: лазерный дальномер с дистанцией измерений 12-1200 м, видеорекордер и встроенная память объемом 32 Гб, пять цветовых палитр для четкой идентификации цели на любом фоне, Wi-Fi-модуль для дистанционного управления и отправки файлов на телефон или ПК, батареи 18650B для непрерывной работы в течение 8-10 часов, влагозащищенный корпус (IPX6) с удобными кнопками меню. При увеличении 2,5х прибор обеспечивает широкое поле зрения 162 м на 1000 м.

Используя Venox OKO LRF, можно заметить добычу издалека, оценить ее размеры и расстояние до нее, точно выстрелить, записать видеоролик и немедленно поделиться им в соцсетях.