В стенах Рязанского медицинского университета прошло стратегическое совещание о доступности к инновационной терапии

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Главными темами, которые обсуждались на мероприятии, были вопросы, связанные с необходимостью внедрения комплексного подхода к организации медпомощи пациентам с наследственными и генетическими заболеваниями, доступностью высокотехнологичной диагностики и преемственностью лечения.По мнению главы Комитета по охране здоровья Госдумы РФ Дмитрия Хубезова, важнейшим для отечественной медицины сейчас является развитие трех направлений, потенциальных драйверов роста доступности инновационной терапии: партисипативности, т.е. качества медицинских услуг, цифровизации и пациентоориентированности, а также персонализированной медицины.Как отметил один из участников обсуждения, Сергей Авдеенко из АО «Рош-Москва», в этом контексте особое значение приобретает эффективное распределение полномочий между федерацией и субъектами, как с точки зрения организации медицинской помощи, так и ее финансового обеспечения.Итогам стратегического совещания в Рязани будет посвящена специальная резолюция, объединяющая его основные положения и конкретные предложения по совершенствованию законодательной и организационной базы каждого из обсуждавшихся направлений. Данная резолюция будет официально представлена для рассмотрения законотворческим и исполнительным органам власти.Стратегическое совещание в Рязани проходило под патронажем межотраслевого объединения «Фармпробег». Все подробности данного совещания доступны на официальном сайте Фармпробега.Фото: Pexels