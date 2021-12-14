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Исторический парк приглашает на новогодние экскурсии и мастер-классы
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Исторический парк приглашает на новогодние экскурсии и мастер-классы

Новости


В преддверии Нового года и Рождества команда Исторического парка «Россия — Моя история» приглашает всех стать участниками увлекательных праздничных экскурсий и мастер-классов.

Для самых маленьких в парке подготовлен мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси». (6+). Ребят постарше ждет историко-познавательный квест «Новогодний переполох». (8+).

Тематическое занятие «Саратовъ Новогоднiй», которое погрузит в особую атмосферу купеческого города и тематическая экскурсия «Новый год: история праздника», посвященная появлению праздника рассчитана на зрителей старше 12 лет.

А ещё, празднично украшенный Исторический парк и зимние фотозоны подарят детям и взрослым новогоднее настроение.

Предварительная запись и подробная информация по телефону: (8452) 69-50-34