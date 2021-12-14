Исторический парк приглашает на новогодние экскурсии и мастер-классы

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Для самых маленьких в парке подготовлен мастер-класс «Пряничная мастерская: история появления пряничного дела на Руси». (6+). Ребят постарше ждет историко-познавательный квест «Новогодний переполох». (8+).Тематическое занятие «Саратовъ Новогоднiй», которое погрузит в особую атмосферу купеческого города и тематическая экскурсия «Новый год: история праздника», посвященная появлению праздника рассчитана на зрителей старше 12 лет.А ещё, празднично украшенный Исторический парк и зимние фотозоны подарят детям и взрослым новогоднее настроение.Предварительная запись и подробная информация по телефону: (8452) 69-50-34