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Завтра в Саратовском ТЮЗе состоится вторая читка проекта по современной драматургии «Среда обитания»
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Завтра в Саратовском ТЮЗе состоится вторая читка проекта по современной драматургии «Среда обитания»

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В Саратовском ТЮЗе им. Ю.П. Киселёва продолжает свою работу молодежный проект «Среда обитания».

По инициативе нового главного режиссёра театра Георгия Цнобиладзе по средам на камерной сцене в историческом здании ТЮЗа артисты театра представляют читки современных текстов для подростков и приглашают зрителей к их обсуждению. Вторая встреча проекта «Среда обитания» состоится 15 декабря, на ней артисты театра прочитают пьесу уральских драматургов Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной «Песочница с вайфаем в космосе».

Ирина Васьковская, выпускница драматургического курса Николая Коляды, была участником документального выпуска творческой лаборатории «Четвертая высота», из которого родился спектакль-вербатим о Саратовском ТЮЗе «Всё будет хорошо». Документальный спектакль по тексту Ирины Васьковской в постановке Ильи Ротеберга на основе интервью с артистами театра стал частью празднования 100-летнего юбилея Саратовского ТЮЗа и с успехом прошёл на фестивале «Коляда-plays» в Екатеринбурге.

Пьеса «Песочница с вайфаем в космосе» написана Ириной Васьковской в соавторстве с Дарьей Утиной и в этом году вошла в шорт-лист конкурса новой драматургии «Маленькая ремарка» в номинации 12+. Герои этого текста — школьники, их родители и учителя — говорят языком интернета и современной массовой культуры на самые сложные темы, обсудить которые после читки пьесы приглашаются все желающие.

Читка пьесы Ирины Васьковской и Дарьи Уткиной «Песочница с вайфаем в космосе» состоится в среду 15 декабря в 18.00 на камерной сцене Саратовского ТЮЗа на Вольской, 83.

Попасть на читку можно совершенно бесплатно, но обязательна предварительная запись по ссылке https://tuzkiseleva.timepad.ru/event/1874055/.