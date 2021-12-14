В число победителей конкурса президентского фонда культурных инициатив вошел проект «Глиняная игрушка - возрождение традиции»

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Целью проекта является распространение нематериального культурного наследия Саратовской области – методики изготовления саратовской глиняной игрушки среди подрастающего поколения. К концу проекта более 1000 детей области познакомятся с мастерством изготовления игрушки и столько же преподавателей, воспитателей детских садов, библиотекарей, преподавателей кружков прикладного творчества.Организаторы проекта поставили цель сформировать у детей творческие навыки лепки игрушки, познакомить с историей и искусством создания саратовской игрушки, чтобы сохранить уникальное наследие для дальнейших поколений.Для этого будут проведены мастер-классы классы в 38 районах области по обучению особенностям технологии лепки саратовской игрушки вместе с хранителем традиции Петром Африкантовым. Будут изданы методическое пособие «Лепка и декорирование саратовской глиняной игрушки», а затем методическое пособие и книга «Горновица. Сказка и быль о саратовской глиняной игрушке» поступят в районные и сельские библиотеки. В сентябре 2022 года в Радищевском музее планируется проведение выставки «Добрая игрушка Земли Саратовской» и праздника Саратовской народной игрушки в День города.