Изделия на новогодней ярмарке представила вторая волна самозанятых Саратовской области

просмотров: 220

Поддержка оказана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при содействии минэкономразвития области.Плоды своего труда и творческой мысли презентуют мастера в абсолютно разных направлениях: производство свечей, меда, подсвечников; шоколад ручной работы; интерьерные куклы; украшения из ювелирной глины и смолы и многое другое.Для многих самозанятых, как, например, для Елены Еремеевой – это первый опыт участия в ярмарке. Мастер занимается лазерной резкой около года, а идеи для будущих изделий находит в интернете или придумывает самостоятельно: «Так как готовых макетов нет, мы пытаемся по картинкам из интернета изготовить их самостоятельно, далее в работу включается лазерный станок, а затем мы дорабатываем заготовку акриловыми красками, морилками, складываем воедино и получается готовое изделие. Что касается участия в выставке, для меня это возможность показать себя, свою продукцию и пообщаться с покупателями».Анастасия Лукоянова узнала о том, что Центр «Мой бизнес» предоставляет возможность участия в выставке для самозанятых от знакомой и сразу же отправила заявку: «Я занимаюсь производством аксессуаров для волос с 2015 года. Сейчас, по большей части, я распространяю свою продукцию через инстаграм и знакомых. Надеюсь, что выставка поможет мне найти новых клиентов и заявить о себе».Познакомиться с мастерами и их товарами можно до 17 декабря.