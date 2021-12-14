В областном музее краеведения презентуют две выставки из фондов Государственного центрального музея кино (Москва)

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Одна из них, «Наши на киноэкранах», рассказывает о деятелях киноискусства, имена которых связаны с Саратовом и Саратовским краем. Выставку дополняют предметы из Музея телевидения и радио ГТРК «Саратов» и коллекции музея краеведения.Представлены материалы о таких выдающихся актерах – наших земляках, как О.П. Табаков, О.И. Янковский, Б.Ф. Андреев, Б.А. Бабочкин, В.А. Конкин и др. Это фотографии, костюмы и реквизит из фильмов, афиши 1940–1970-х годов. Гости музея увидят фотографию Олега Табакова в роли Николая Ростова с автографом актера; фотографии Максима Матвеева с кадрами из фильмов «Пелагея и белый бульдог» и «Стиляги», Бориса Андреева из кинофильма «Илья Муромец»; костюмы Олега Янковского из «Анны Карениной», Евгения Миронова из фильмов «Идиот» и «Мусульманин».Экспонаты выставки рассказывают о писателе-сценаристе П.А.Бляхине, по повести которого был снят популярный в советское время сериал «Неуловимые мстители»; советском кинорежиссере и сценаристе В.Я. Венгерове, известном зрителям по фильмам «Кортик» и «Два капитана»; кинооператоре, режиссере, сценаристе и кинокомпозиторе П.Е. Тодоровском. На выставке представлена афиша к его фильму «Военно-полевой роман».В Саратове родилась и окончила театральную студию В.А. Кузнецова, сыгравшая в кино около 60 ролей. В нашем городе началась актерская карьера Р.В. Марковой: в Саратовском драматическом театре служил её отец, и она исполняла в спектаклях детские роли. В Саратове прошли школьные годы А.А. Солоницына. На выставке представлены его фотографии и ремень к костюму Андрея Рублева из одноименного фильма Андрея Тарковского. Экспонируются материалы актеров С.Н. Филиппова, А.Я. Михайлова, актера и режиссера С.В. Пускепалиса и других.Вторая выставка, «Сказки на ночь», будет особенно интересна юным посетителям музея. Здесь представлены оригинальные декорации и куклы, которые «снимались» в известных отечественных мультфильмах. Посетители увидят заснеженный хутор, капризную красавицу Оксану, влюбленного кузнеца Вакулу, хитрую Солоху, чёрта на крыше и других персонажей «Ночи перед Рождеством». Встретятся с непоседливым домовенком Кузей и другими героями знаменитой экранизации по мотивам сказок Татьяны Александровой. Герои кукольного мультфильма «Варежка», созданного на студии «Союзмультфильм», помогут попасть в мир трогательных детских фантазий, где вязаная варежка превращается в щенка. Посетители также увидят кукол из «Двенадцатой ночи» и великолепные декорации из «Кентерберийских рассказов» – мультфильмов, созданных совместно российскими и британскими мультипликаторами.Эти две выставки – чудесный подарок жителям и гостям нашего города, а также Саратовскому музею краеведения к его 135-летнему юбилею.