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Саратовцы могут поучаствовать в акции «Фронтовые истории»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Саратовцы могут поучаствовать в акции «Фронтовые истории»

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В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню Героев Отечества, желающие могут принять участие в акции «Фронтовые истории», которая проводится в рамках социального проекта «Благодарное поколение» при поддержке министерства молодежной политики и спорта.

Акция направлена на укрепление семейных ценностей, патриотическое воспитание подрастающего поколения, и укрепление в сознании детей и подростков восприятия участников Великой Отечественной войны как Героев.

Для участия в Акции необходимо снять короткое видео с рассказом о каком- либо событии, произошедшем в период Великой Отечественной войны либо самим участником (фронтовиком), либо приводится с его слов. Авторы видеороликов самостоятельно определяют формат, продолжительность и содержание видеоматериала.

Также к участию приглашаются молодые люди в возрасте до 18 лет, которые могут выступать рассказчиками, операторами, корреспондентами и монтажерами.

Готовые видеоматериалы необходимо загрузить в облачное хранилище и ссылку прислать по электронной почте cktaprel@vandex.ru . В письме необходимо указать ФИО, воинское звание фронтовика, чей рассказ приводится в материале, ФИО и место обучения представителей молодежи региона, работавших над созданием материала, а также, если оказывалась помощь со стороны педагога – его ФИО и должность.

Работы принимаются до 24 декабря 2021 года.