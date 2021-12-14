Саратовцы могут поучаствовать в акции «Фронтовые истории»

просмотров: 245

Акция направлена на укрепление семейных ценностей, патриотическое воспитание подрастающего поколения, и укрепление в сознании детей и подростков восприятия участников Великой Отечественной войны как Героев.Для участия в Акции необходимо снять короткое видео с рассказом о каком- либо событии, произошедшем в период Великой Отечественной войны либо самим участником (фронтовиком), либо приводится с его слов. Авторы видеороликов самостоятельно определяют формат, продолжительность и содержание видеоматериала.Также к участию приглашаются молодые люди в возрасте до 18 лет, которые могут выступать рассказчиками, операторами, корреспондентами и монтажерами.Готовые видеоматериалы необходимо загрузить в облачное хранилище и ссылку прислать по электронной почте cktaprel@vandex.ru . В письме необходимо указать ФИО, воинское звание фронтовика, чей рассказ приводится в материале, ФИО и место обучения представителей молодежи региона, работавших над созданием материала, а также, если оказывалась помощь со стороны педагога – его ФИО и должность.Работы принимаются до 24 декабря 2021 года.