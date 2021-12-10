10 декабря 2021 ПЯТНИЦА
Новости
21:20 | 10 декабря
Родовестник скрепляет связь поколений
21:12 | 10 декабря
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17:00 | 10 декабря
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16:15 | 10 декабря
В Пушкинке состоялось открытие выставки "Пословица недаром молвится"
15:23 | 10 декабря
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14:30 | 10 декабря
III Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов, работающих с детьми и молодежью
13:27 | 10 декабря
Состоится II Международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств ParkSeason Expo
12:35 | 10 декабря
Всероссийский Дед Мороз в шестой раз ответил на вопросы детей и журналистов
11:39 | 10 декабря
На Театральной площади состоится ярмарка «выходного дня»
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Родовестник скрепляет связь поколений

Новости
Родовестник скрепляет связь поколений

В России появился уникальный проект Родовестник. Его цель – забота о старшем поколении, создание радости для бабушек и дедушек, соединение поколений.

Авторы Родовестника реализовали удивительную идею: помочь внукам создать семейный журнал, выкладывая фотографии на страницы Родовестника, как это сегодня делают многие в Instagram. К фотографиям можно добавить любые подписи.

Семейный журнал создается так: человек собирает любимые кадры, отправляет Родовестнику в WhatsApp, добавляет к фото комментарии. А сотрудники Родовестника верстают, печатают и отправляют готовый журнал адресату.

Родовестник чтит семейные ценности и традиции, скрепляет разные поколения, предлагая каждому создать уютный печатный журнал о собственной семье.

На сайте Родовестника можно оформить подписку для себя и приобрести ее в подарок для друзей и знакомых.

По всему миру живут сотни бабушек, которых осчастливил Родовестник. Проект приглашает присоединиться и порадовать своих любимых родственников.