Родовестник скрепляет связь поколений

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Авторы Родовестника реализовали удивительную идею: помочь внукам создать семейный журнал, выкладывая фотографии на страницы Родовестника, как это сегодня делают многие в Instagram. К фотографиям можно добавить любые подписи.Семейный журнал создается так: человек собирает любимые кадры, отправляет Родовестнику в WhatsApp, добавляет к фото комментарии. А сотрудники Родовестника верстают, печатают и отправляют готовый журнал адресату.Родовестник чтит семейные ценности и традиции, скрепляет разные поколения, предлагая каждому создать уютный печатный журнал о собственной семье.На сайте Родовестника можно оформить подписку для себя и приобрести ее в подарок для друзей и знакомых.По всему миру живут сотни бабушек, которых осчастливил Родовестник. Проект приглашает присоединиться и порадовать своих любимых родственников.