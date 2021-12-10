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Новгородское предприятие КРЭТ поможет талантливым школьникам поступить в ведущие вузы

Новости


Научно-производственное объединение «Квант» (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) приступило к набору учащихся по целевому обучению на 2022 год.

В рамках программы не менее 20 талантливых школьников Новгородской области смогут получить высшее образование в одном из пяти крупнейших вузов страны, а в дальнейшем – гарантированное трудоустройство на предприятие.

Серди ключевых направлений, по которым школьники смогут пройти обучение – радиотехника и радиоэлектроника, робототехника и информатика, электроника и химия. Сотрудники Концерна совместно с Новгородским региональным отделением Союза машиностроителей России организовали профориентационные встречи со школьниками региона. Потенциальным абитуриентам рассказали о возможностях целевой подготовки и привилегиях, предусмотренных на предприятии для молодых специалистов. Отдельно ученикам рассказали об особенностях инженерных специальностей, востребованных на НПО «Квант», а также объяснили требования к успеваемости будущих студентов.

«Работа с подрастающим поколением и привлечение молодых специалистов на предприятия – одна из приоритетных задач Концерна. Предприятия КРЭТ по всей России поддерживают федеральные, региональные образовательные и профориентационные программы. Один из самых ярких примеров здесь – проект Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов». Привлечение молодежи на наши предприятия – это инвестиции в развитие предприятий и отрасли в целом», – рассказал генеральный директор АО «КРЭТ» Александр Пан.

В этом году будущие абитуриенты заранее выбирают возможности для целевого обучения – это связано с увеличением числа желающих получить высшее образование.

НПО «Квант» организует целевое обучение в ведущих отраслевых вузах Северо-Западного Федерального округа: Санкт-Петербургском Политехническом Университете Петра Великого, Санкт-Петербургском государственном технологическом институте, Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова, Балтийском государственном техническом университете «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова и, для тех, кто хочет продолжить обучение в своем регионе, в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого.

«Сейчас мы проводим активную работу с учащимися, рассказываем о перспективах профессионального развития и карьерного роста на нашем предприятии. По целевому обучению планируем заключить соглашения как минимум с 20 школьниками, но четких ограничений у нас нет, готовы обсудить сотрудничество со всеми желающими – подчеркнул генеральный директор НПО «КВАНТ», председатель Новгородского регионального отделения Союзмаш России Андрей Кондрашов. – Еще одно важное направление профориентационной работы предприятия – проведение стажировок для студентов. За месяц учащиеся осваивают практические навыки будущей профессии, например, работают на токарных станках с числовым программным управлением или изучают конструкторское дело в технологическом отделе».

У студентов есть возможность пообщаться с ведущими специалистами предприятия и зарекомендовать себя для будущего трудоустройства. Сегодня практику проходят 10 учащихся из Политехнического колледжа НовГУ, Новгородского торгово-технологического техникума и Технологического колледжа.