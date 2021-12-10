Академопера приглашает на концерт "В бархатных тонах"

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В этом концерте принимают участие голоса и инструменты, имеющие бархатный звучание: альт, кларнет, виолончель, меццо- сопрано и бас в сопровождении рояля.Вместе они рождают интересные тембральные сочетания и погружают в атмосферу тёплого, уютного зимнего вечера, когда за окном шумит непогода, а дома - камин, тёплый плед и любимая книга или фильм, создающие предпраздничное настроение.В программе:М.Брух "Пьесы для кларнета, альта и фортепиано"Несмотря на то, что пьесы написаны уже в начале XX века, музыка носит порывистый, романтический характер. Композитор как-будто оглядывается в золотой век романтизма, не желая с ним расставаться. Это слышно в нежных мелодиях, в энергичных, взволнованных пассажах и, конечно, прекрасном сочетании инструментов: светлого с томной грустью звучания кларнета и темпераментного, но бархатного тембра альта. На предстоящем концерте будут исполнены 4 из 8 пьес: самые романтичные и интересные.И.Брамс "Две песни для голоса, альта и фортепиано ".Песни для голоса, альта и фортепиано, которые будут исполнены на концерте, написаны одним из самых ярких и популярных композиторов-романтиков - И. Брамсом. Не даром их создание не обошлось без истории любви. Одну из песен Брамс приподнёс как свадебный подарок своим друзьям: знаменитому скрипачу Иоахиму и его возлюбленной - вокалистке Амалии.Обе песни написаны на стихи немецких поэтов - Фридриха Рюккерта и Эмануэля Гейбеля. В первом из них описывается красота природы и томление человеческой души. Мелодия этой песни необычайно красива и глубока, с первых нот погружает в волнительный мир прекрасного. Возвышенная музыка "Священной колыбельнрй" - напротив, чиста и светла, дарит ощущение уюта, добра и покоя."Грустные песни о человеке" для баса, альта и фортепиано на стихи Леонида Гайкевича - это размышления о том, какое место занимает человек в современном мире. Первая песня "Человек бессильный" показывает бессилие и ограниченные возможности человека перед определёнными обстоятельствами, которые невозможно изменить, это в том числе и жизнь человека, которая всегда заканчивается трагедией для его родных и близких. Вторая песня "Человек непонятый" - это размышление о смысле жизни, о страданиях, о равнодушии, о любви. Третья песня "Человек безвольный" показывает человеческую личность, которая задавлена бюрократией и лжепророками.