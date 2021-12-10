В Пушкинке состоялось открытие выставки "Пословица недаром молвится"

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Автор работ - талантливая художница из Москвы, член Союза художников и Союза журналистов России Нина Любавина. Её работы хранятся в Российской Государственной библиотеке, Московском музее лубка, Театральном музее им. А.А. Бахрушина.Сказать, что выставка оригинальна – значит не сказать ничего! Только человек с нестандартным мышлением способен придать привычным текстам русских пословиц и поговорок неожиданный, новый смысл и талантливо, с юмором, отразить его. «Однажды я увидела, как десятилетние дети выполнили задание – проиллюстрировать строки Пушкина «Бразды пушистые взрывая летит кибитка удалая». Ребята нарисовали летательный аппарат-кибитку, с которого летят снаряды, убивающие пушистых «браздов». То есть дети не знают исторических реалий, первоначальный смысл русского фольклора для них скрыт. Я постаралась прочесть привычные выражения образами сегодняшнего дня», – пояснила Любавина.Посетители выставки увидели, как можно с помощью рисунка «оживить» пословицы «Гусь свинье не товарищ», «Один с сошкой, семеро – с ложкой», «Держи карман шире» и другие. Всего представлено 40 работ.А еще художница провела мастер-классы для учащихся 2 и 3 курсов художественного училища им. А.П. Боголюбова и для воспитанников детских школ искусств. Она поделилась замыслом данной серии работ и предложила ребятам изобразить свое видение популярной поговорки «У страха глаза велики». Кто-то увидел в добродушном Снеговике страшное чудовище, кто-то изобразил тень милой кошки в виде злобного льва. Получилось интересное интерактивное действо, взаимный обмен творческими идеями.Мероприятие не только показало гостям марафона, что при желании на любое привычное событие, предмет или высказывание можно взглянуть с другой точки зрения, но и пробудило в них дополнительный интерес к народному наследию.Нина Любавина ответила на вопросы, рассказала о начале своего творческого пути, а также о том, как художники, получившие образование, могут проявить себя в профессиональной деятельности.И юные живописцы, и совсем маленькие «Репины и Васнецовы» поблагодарили гостью из Москвы за интересную познавательную беседу.