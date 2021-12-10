HH.ru: Работы для Дедов Морозов и Снегурочек стало в два раза больше
Как выяснили эксперты hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, в стране открыто более 200 вакансий, так или иначе связанных с наступающим Новым годом.
Первые такие предложения о работе стали появляться еще в октябре – как правило, это сборщики, комплектовщики, фасовщики и упаковщики новогодних подарков (это около 41% от всех новогодних вакансий), менеджеры по продаже новогодних подарков и специалисты по обработке новогодних заказов (около 14%).
Ближе к декабрю работодатели начали публиковать вакансии для артистов новогодних шоу, вакансии Деда Мороза и Снегурочки (14%). В целом по России спрос на Дедов Морозов и Снегурочек вырос почти в два раза по сравнению с 2019 годом – таких вакансий в 2021 году открыто на 85% больше.
К типичным для сезона вакансиям можно отнести декораторов и фотографов на елки, продавцов елочных базаров, новогодней пиротехники и новогодних деревьев, различных специалистов на ледовые катки и горки (например, открыто несколько вакансий для медсестер на такие объекты).
Также работодатели уже размещают вакансии под усиление команды перед праздниками, прежде всего это грузчики, продавцы и кассиры. Обычно это проектная занятость – только на горячий сезон.