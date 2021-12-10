III Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов, работающих с детьми и молодежью
Межрегиональный центр по делам детей и молодежи (РОСДЕТСТВО) проводит III Всероссийский конкурс профессионального мастерства специалистов, работающих с детьми и молодежью. Сроки подачи заявки – до 31 декабря 2021 года включительно.
К участию приглашаются специалисты и руководящие работники государственных (муниципальных) и негосударственных органов и учреждений по делам молодежи; работники органов и учреждений культуры и искусства; работники организаций, осуществляющих спортивную подготовку и органов управления в сфере физической культуры и спорта; педагогические работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность и органов управления в сфере образования; руководители и специалисты организаций сферы здравоохранения, социальной защиты, организации труда и занятости, судебно-эспертных организаций.
Конкурс проводится в три этапа:
Предварительный отбор, в рамках которого участники представляют свои профессиональные достижения по соответствующему направлению деятельности.
Публичная демонстрация проектов и программ, в рамках которой участники презентуют реализуемые проекты и программы по соответствующему направлению деятельности.
Финал мероприятия, в рамках которого участники непосредственно демонстрируют свои профессиональные навыки по соответствующему направлению деятельности.
Конкурс проводится по 31 номинации. По итогам в каждой номинации объявляются следующие призовые места: сертификат участника, призер мероприятия, дипломант мероприятия, лауреат мероприятия, «бронзовая» медаль, «серебряная» медаль, «золотая» медаль, гран-при. Победителям высших уровней вручаются призы.