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Состоится II Международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств ParkSeason Expo

Новости


6-7 апреля 2022 года в Москве на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» состоится главное отраслевое B2G-мероприятие России - II Международная выставка-конференция по созданию, обслуживанию и развитию комфортной городской среды, парков отдыха и общественных пространств ParkSeason Expo.

Организатором мероприятия выступает Ассоциация парков России при содействии Минстроя России и при поддержке Минпромторга России, Министерства культуры РФ, Совета Федерации, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и всемирной организации World Urban Parks.

Традиционно на выставке экспонируются ведущие производители и профильные ведомства по ЖКХ, благоустройству, архитектуре, туризму, природопользованию и охране окружающей среды. Коллективное участие принимают правительства и бизнес-структуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Красноярска, Казани, Ульяновска, Тулы и многих других городов. В августе 2021 года выставку посетили представители администраций, министерств и отраслевых учреждений из 311 городов.

Заявки на бесплатное участие в качестве слушателей принимаются на электронную почту: expo@urbanparks.ru

Дополнительная информация предоставляется в оргкомитете ParkSeason Expo по телефону +7 (495) 748-93-34. Подробности мероприятия также доступны на официальном сайте: expo.urbanparks.ru .
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