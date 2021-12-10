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Всероссийский Дед Мороз в шестой раз ответил на вопросы детей и журналистов

Новости


8 декабря в модельной библиотеке №9 состоялась пресс-конференция в рамках шестого «Путешествия Деда Мороза с НТВ».

Мероприятие проходило в онлайн-формате. Дед Мороз поздравил детей и взрослых с наступающим праздником, а также ответил их на вопросы.

Цель этого путешествия - подарить радость и праздник тем, кто больше всего в этом нуждается: детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям с особенностями развития и здоровья.

Так, за пять лет благотворительной акции Дед Мороз проехал более 50 000 километров, посетил 370 детских социальных учреждений, 330 многодетных и малообеспеченных семей и подарил 600 тонн подарков и сладких сюрпризов.

С помощью волонтеров Дед Мороз смог передать детям сладкие подарки. Также все желающие смогли сфотографироваться на специальной фотозоне.
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