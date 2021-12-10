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Нацпроект «Культура»: Более 400 одаренных детей будут учиться в обновленной детской школе искусств №8

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Благодаря нацпроекту «Культура» саратовская ДШИ №8 в Заводском районе готовится к встрече учеников – одаренных детей, проживающих в Заводском районе г. Саратова.

Это одна из самых больших творческих школ в Заводском районе города Саратова: 404 учащихся занимаются в 13 отделениях, работают 35 преподавателей.

В двухэтажном здании школы 55 лет не было капитального ремонта. В рамках нацпроекта «Культура» с 24 февраля по 1 декабря 2021 здесь проведены масштабные работы на общую сумму 33 млн рублей. Качество и сроки ремонта контролировал общественный совет с участием представителей родителей, СМИ и экспертов в сфере культуры и искусства.

На сегодняшний день все преобразования - от сантехнических работ до благоустройства территории – завершены. Отремонтирована крыша с установкой системы «тёплая крыша». Установлены новые системы пожарно-охранной сигнализации, вентиляции и кондиционирования здания. Заменены системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и отопления. Установлены пластиковые окна. Созданы новый хореографический зал и отдельный класс для занятий живописью. Обновлена сцена, установлено звукоусилительное оборудование и заменены входные двери в Большом зале.

На радость местным жителям установлена новая система внешней подсветки здания школы – как повседневная, так и праздничная.

Сейчас в здании ДШИ полным ходом завершаются пуско-наладочные работы.

Комментарий и.о.министра культуры Татьяны Астафьевой:

- Работа по развитию ДШИ продолжается. В прошлом году на данные цели было предусмотрено всего 9,1 млн рублей, а в 2021 уже 39,6 млн рублей на ДШИ г.Татищево и ДШИ №8 г.Саратова. Ремонтные работы в ДШИ г.Татищево завершены в начале сентября текущего года. Школа работает в полную творческую силу! ДШИ №8 открывается в декабре. Также отмечу, что последняя сводная заявка на 2022-2024 годы включает 28 школ на общую сумму почти 250 млн рублей консолидированных средств. По предварительной информации Минкультуры России, средства запланированы в полном объеме. В 2022 год 24,8 млн рублей запланированы на ремонт двух ДШИ. В 2023 году - 20,2 млн рублей еще на 2 школы. И на 2024 год - 203 млн рублей на 24 школы! Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и будем заявлять на конкурсный отбор дополнительные объекты
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