Региональная Госавтоинспекция предупреждает о гололеде

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В связи с этим Госавтоинспекция напоминает об основных мерах безопасности при непогоде.Водители должны руководствоваться не максимально разрешенной скоростью, а безопасной с учетом погоды и состояния дороги. Воздержитесь от опасных маневров, как, например, выезд на встречку. В салоне автомобиля все должны быть пристегнуты.Пешеходы также должны вести себя более осторожно, переходить дорогу только на зеленый свет, убедившись, что все автомобили пропускают вас. В темное время суток необходимо носить на одежде световозвращающие элементы.Госавтоинспекция Саратовской области призывает всех водителей соблюдать Правила дорожного движения и быть крайне внимательными.