Региональная Госавтоинспекция предупреждает о гололеде
Региональная Госавтоинспекция предупреждает об образовании гололедицы на дорогах.
В связи с этим Госавтоинспекция напоминает об основных мерах безопасности при непогоде.
Водители должны руководствоваться не максимально разрешенной скоростью, а безопасной с учетом погоды и состояния дороги. Воздержитесь от опасных маневров, как, например, выезд на встречку. В салоне автомобиля все должны быть пристегнуты.
Пешеходы также должны вести себя более осторожно, переходить дорогу только на зеленый свет, убедившись, что все автомобили пропускают вас. В темное время суток необходимо носить на одежде световозвращающие элементы.
Госавтоинспекция Саратовской области призывает всех водителей соблюдать Правила дорожного движения и быть крайне внимательными.