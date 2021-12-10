HR-эксперты рассказали, с какими трудностями сталкиваются большие корпорации и рядовые сотрудники

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В частности, эксперты рассказали, с какими трудностями сталкиваются большие корпорации и рядовые сотрудники.Так, сегодня компании испытывают всё большие затруднения при выстраивании долгосрочных кадровых стратегий, предупредила Анна Алфимова, возглавляющая Карьерную практику в Лаборатории карьеры Алёны Владимирской. По этой причине прогнозы потребности в кадрах и планирование штатов руководителями всё больше рассматриваются в краткосрочной перспективе – не более года. Нужда в конкретных специалистах появляется и отпадает очень быстро, из-за чего возникают серьёзные риски для всех людей, ориентированных на строительство карьеры. Но это данность, и нужно учиться с этим жить, считает Алфимова.По мнению экспертов, изменения в современном мире происходят с огромной скоростью и, если вы мечтаете получить хорошую работу и удержаться на ней, вам необходимо постоянно учиться и работать над собой.