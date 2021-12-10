Книга Рубена Григоряна «Мой сын идет на войну» презентована на его родной земле

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Презентация литературно-художественного издания прошла 5 декабря в Ереване: автор посчитал необходимым представить книгу прежде всего на родной земле, где на сюжет откликнутся сердца и души всех соотечественников.Как и в предыдущих своих произведениях, Рубен Григорян в новой книге продолжает размышлять о судьбе обыкновенного человека, проблеме выбора, вере, справедливости и любви к Родине. Он описывает героя, который проходит через страшные испытания, теряет сына, переживает предательство, унижение, но готов платить самую высокую цену, сражаясь за свою землю и свой дом. Автор заставляет читателя сопереживать главному герою, чувствовать себя участником событий и задуматься о выборе – жить достойно и быть достойным поклоняться могилам своих предков или отказаться от причастности к вековым традициям и исчезнуть во времени.Рубен Григорян говорит: «Чего стоит народ, который не может защитить свое наследие…».Книгу автора можно приобрести в книжных магазинах Москвы и Еревана.