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Книга Рубена Григоряна «Мой сын идет на войну» презентована на его родной земле

Новости
Книга Рубена Григоряна «Мой сын идет на войну» презентована на его родной земле

«Мой сын идёт на войну» – в московском издательстве «Арт-Волхонка» вышла новая книга писателя и публициста, основателя Армянского музея Москвы Рубена Григоряна.

Презентация литературно-художественного издания прошла 5 декабря в Ереване: автор посчитал необходимым представить книгу прежде всего на родной земле, где на сюжет откликнутся сердца и души всех соотечественников.

Как и в предыдущих своих произведениях, Рубен Григорян в новой книге продолжает размышлять о судьбе обыкновенного человека, проблеме выбора, вере, справедливости и любви к Родине. Он описывает героя, который проходит через страшные испытания, теряет сына, переживает предательство, унижение, но готов платить самую высокую цену, сражаясь за свою землю и свой дом. Автор заставляет читателя сопереживать главному герою, чувствовать себя участником событий и задуматься о выборе – жить достойно и быть достойным поклоняться могилам своих предков или отказаться от причастности к вековым традициям и исчезнуть во времени.

Рубен Григорян говорит: «Чего стоит народ, который не может защитить свое наследие…».

Книгу автора можно приобрести в книжных магазинах Москвы и Еревана.