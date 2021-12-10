«РЖД» планирует назначить более 500 дополнительных поездов на новогодние праздники

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Дополнительные рейсы будут курсировать в период с 24 декабря 2021 года по 9 января 2022 года по наиболее востребованным маршрутам, связывающим Москву, Санкт-Петербург и крупнейшие региональные центры.Прогнозируется, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 и 30 декабря 2021 года, а также 8 и 9 января 2022 года. При повышенном спросе на поездки возможно включение дополнительных вагонов в составы уже назначенных поездов.Дополнительные поезда отправятся из Москвы в Санкт-Петербург, Астрахань, Волгоград, Саратов, Балаково, Мурманск, Белгород, Старый Оскол, Пензу, Саранск, Казань, Чебоксары, Тольятти, Смоленск, Ижевск, Йошкар-Олу, Киров, Нижний Новгород, Архангельск, Котлас, Адлер, Балашов, Самару, Уфу и другие города.Билеты можно будет приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах.