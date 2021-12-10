10 декабря 2021 ПЯТНИЦА
Новости
19:55 | 09 декабря
Книга Рубена Григоряна «Мой сын идет на войну» презентована на его родной земле
17:00 | 09 декабря
«РЖД» планирует назначить более 500 дополнительных поездов на новогодние праздники
16:16 | 09 декабря
минсельхозе области обсудили вопросы приобретения минеральных удобрений
15:23 | 09 декабря
Благодаря нацпроекту «Культура» открывается первая модельная библиотека с историческим дизайном помещения
14:28 | 09 декабря
Клиники сети «РЖД-Медицина» на ПривЖД завершили вакцинацию железнодорожников и населения против гриппа
13:35 | 09 декабря
Лидия Златогорская: "Прививка от ковида – дело добровольное, если ты живешь на необитаемом острове"
12:39 | 09 декабря
«НКО должны активно участвовать в работе по выявлению проблем оказания помощи людям с РАС и выработке решений», - Игорь Комаров
11:48 | 09 декабря
В Екатериновском районе откроется современный кинозал
10:52 | 09 декабря
Более ста двадцати тысяч тонн молока произведено в сельхозартелях Саратовской области
09:58 | 09 декабря
Вокзалы ПривЖД готовы к работе в зимний период
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

минсельхозе области обсудили вопросы приобретения минеральных удобрений

Новости


Состоялось очередное заседание Общественного совета при министерстве сельского хозяйства области.

В ходе заседания, прошедшего под председательством руководителя Саратовской областной организации профсоюза работников АПК Александра Качанова, были рассмотрены актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса региона.

Заместитель министра сельского хозяйства области по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Александр Зайцев доложил о ходе приобретения минеральных удобрений и влиянии роста цен на структуру себестоимости при их производстве. Так, в 2021 году планировалось приобрести 150 тыс. тонн минеральных удобрений, приобретено и внесено 153 тыс. тонн, или 102% к плану.

Заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский в ходе обсуждения повышения цен на минеральные удобрения дал поручение проработать с сельхозтоваропроизводителями вопрос приобретения удобрений самовывозом, провести мониторинг цен, которые выставлены в открытых источниках, синхронизировать информацию с товаропроизводителями и осуществлять постоянный контроль за решением данного вопроса.

Кроме этого, на Общественном совете было заслушано обращение фермеров Федоровского района о неиспользовании земель федерального значения на территории Долинского и Ерусланского муниципальных образований. Для решения этого вопроса будет подготовлено обращение к депутатам областной Думы и к Главному Федеральному инспектору по Саратовской области.
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код