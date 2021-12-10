минсельхозе области обсудили вопросы приобретения минеральных удобрений

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В ходе заседания, прошедшего под председательством руководителя Саратовской областной организации профсоюза работников АПК Александра Качанова, были рассмотрены актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса региона.Заместитель министра сельского хозяйства области по развитию отрасли растениеводства, земельных отношений, технической политики, мелиорации и социального обустройства села Александр Зайцев доложил о ходе приобретения минеральных удобрений и влиянии роста цен на структуру себестоимости при их производстве. Так, в 2021 году планировалось приобрести 150 тыс. тонн минеральных удобрений, приобретено и внесено 153 тыс. тонн, или 102% к плану.Заместитель Председателя Правительства области – министр сельского хозяйства области Роман Ковальский в ходе обсуждения повышения цен на минеральные удобрения дал поручение проработать с сельхозтоваропроизводителями вопрос приобретения удобрений самовывозом, провести мониторинг цен, которые выставлены в открытых источниках, синхронизировать информацию с товаропроизводителями и осуществлять постоянный контроль за решением данного вопроса.Кроме этого, на Общественном совете было заслушано обращение фермеров Федоровского района о неиспользовании земель федерального значения на территории Долинского и Ерусланского муниципальных образований. Для решения этого вопроса будет подготовлено обращение к депутатам областной Думы и к Главному Федеральному инспектору по Саратовской области.