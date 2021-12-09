Благодаря нацпроекту «Культура» открывается первая модельная библиотека с историческим дизайном помещения

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На текущей неделе завершается подготовка к открытию новой модельной библиотеки в городе Энгельсе в рамках нацпроекта «Культура»- Даже и представить себе не могли наши первые читатели в 1960 году, что из маленькой профсоюзной библиотеки Энгельсского производственного объединения «Химволокно» возродится библиотека нового уровня, - рассказала директор ЦБС Энгельсского муниципального района Наталья Завалишина.Благодаря нацпроекту «Культура» библиотека, которая изначально была технической и предлагала книги для молодых специалистов предприятия, станет центром новых технических возможностей, виртуальных залов и электронных книг. В модернизированном пространстве гармонично объединяются традиции классической библиотеки и цифровые технологии.Директор подчеркнула, что дизайн-проект библиотеки чрезвычайно интересен. Его концепция опирается на местные природные, исторические и культурные условия. Общая концепция дизайн-проекта помещения - это отсылка к истории города Покровска, Покровской слободы. Так, во внутренней отделке преобладают бежевые, розоватые, голубые цвета, символизирующие степь, эльтонскую соль и бескрайнее заволжское небо.Комментарий и. о.министра культуры Татьяны Астафьевой:- Первая модельная библиотека в Энгельсе получила 5 млн. рублей из федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта «Культура». Капитальный ремонт помещения был произведён на муниципальные средства, включая фасадные работы, замену электропроводки и оконных блоков, стяжку пола. Библиотека обеспечена высокоскоростным широкополосным доступом к сети «Интернет» и подключена к электронным информационным ресурсам Национальной электронной библиотеки и ЛитРес.К концу года в Саратовской области будет 15 модельных библиотек, 12 из которых созданы в рамках национального проекта. Всего за годы реализации нацпроекта на создание модельных библиотек потрачено 55 млн рублей. Сейчас активно идет работа по подготовке документов для участия в конкурсном отборе на создание модельных библиотек до 2024 года.