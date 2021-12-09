Клиники сети «РЖД-Медицина» на ПривЖД завершили вакцинацию железнодорожников и населения против гриппа

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Бесплатная вакцинация железнодорожников и всех желающих (по полису ОМС) проводилась во всех клинических больницах «РЖД-Медицина», действующих в Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях. Всего было привито около 42 тыс. человек.Во всех учреждениях применялись отечественные вакцины. Их компоненты были подобраны с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и прогнозов ВОЗ по типам вирусов, доминирующим в этом сезоне.В первую очередь профилактические прививки сделаны железнодорожникам, которые контактируют с большим количеством людей и обеспечивают движение поездов. К данным категориям относятся работники вокзалов и поездных бригад, билетные кассиры, а также диспетчеры, монтеры пути, осмотрщики вагонов, энергетики, связисты, машинисты и их помощники. По итогам прививочной кампании вакцинированы более 63% работников полигона ПривЖД, в том числе 92,5% сотрудников, находящихся в группе риска.***В эпидемический сезон 2020-2021 годов зарегистрированный уровень заболеваемости гриппом среди работников ПривЖД, сделавших прививку, оказался существенно ниже по сравнению с теми, кто не был привит. Данные факты свидетельствуют об эффективности профилактики и значимости вакцинации.Вирус гриппа очень изменчив. Именно поэтому каждый год разрабатывается новая вакцина. В ответ на ее введение организм вырабатывает большое количество антител, которые при встрече с реальным вирусом активизируются и быстро уничтожают его. Прививка стимулирует иммунитет, на выработку которого необходимо до 2-4 недель.