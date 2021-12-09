Лидия Златогорская: "Прививка от ковида – дело добровольное, если ты живешь на необитаемом острове"

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«Эти 10 месяцев с марта прошлого года и почти 12 в 2021 году перевернули всю жизнь. Ковид приковывает к больничной койке, обостряет хронические болезни, убивает. Он вселяется в человека и как истинный паразит разрушает организм изнутри. Вам не приходилось утешать по телефону коллегу, который отчаялся бороться с недугом? Он загробным голосом прощается с тобой и наказывает сделать то, то и это… Не приходилось хоронить человека в закрытом гробу на самых выселках большого городского кладбища? Там стройными рядами стоят холмики могил со свежими цветами и венками – огромное траурное поле с датами смерти разницей в четыре месяца 2021 года?», пишет Лидия Николаевна. «Мне есть что сказать антипрививочникам, потому что мне приходилось видеть смерть, слышать предсмертные звуки очень дорогих мне лично людей… Да, исследования вакцины не завершены, есть побочные эффекты, ничего неизвестно о долгосрочных возможных изменениях. Но и нельзя ждать, сложа руки, сидя на завалинке или орать в телекамеру о нарушении личной свободы, что равнозначно».Сама Лидия Николаевна сделала прививку сразу же, как появилась такая возможность. «Мой личный выбор – я сделала в марте-апреле прививку Спутником V, в октябре – Спутником Лайт… Где-то я прочитала объяснение понятия "коллективный иммунитет", как стадный иммунитет. Ну да, в стаде налицо дисциплина, подчинение, хождение строем… Ну мы же не бараны бросаться за бешенной овцой в пропасть? Есть шанс спастись и спасти близких – действуй! Мы же люди! А эта тревожность, страх, подавленность – хорошая питательная среда для активности ковида. Будем тянуть с прививкой – стресс и апатия доконают».По мнению Лидии Златогорской, «в целом система здравоохранения, наука, управление отраслью, как мне кажется, отстает в планировании наступательных действий. Прививки – дело добровольное, QR-коды выборочно или совсем не обязательны в местах, где толпятся люди, маски редко увидишь… Мои наблюдения и многих моих друзей. Коллективный иммунитет – не только прививки, но и ответственность – за себя, родных, коллег, за того парня…».Лидия Николаевна уверена, прививка дает шанс, с разной степенью вероятности: выработать иммунитет, в случае болезни перенести легче, особенно при наличии хронических заболеваний. «Мы впервые столкнулись с пандемией ковида, но были в истории не менее опасные болезни», отметила Лидия Златогорская.