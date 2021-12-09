Более ста двадцати тысяч тонн молока произведено в сельхозартелях Саратовской области
Согласно оперативным данным министерства сельского хозяйства области, на 8 декабря в сельскохозяйственных предприятиях произведено 123,0 тыс. тонн молока, что составляет 100,6% к уровню 2020 года.
Валовой надой молока за сутки составляет 319 тонн, надой молока от коровы за сутки — 16,5 кг (+0,2 кг к 2020 году).
В производстве молока лидирует Марксовский муниципальный район (59189 тонн).
Надой молока на 1 корову за сутки выше среднего показателя по области в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского (28,1 кг) и Энгельсского (20,4 кг) муниципальных районов.