Вокзалы ПривЖД готовы к работе в зимний период

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На центральных вокзалах Астрахани, Саратова и Волгограда, а также на 12 малых вокзалах проведены работы по текущему содержанию систем водоснабжения, вентиляции и прочего инженерного оборудования, а также опрессовка систем теплоснабжения.Для обработки пассажирских платформ и привокзальных площадей от снега и наледи заготовлено около 100 тонн пескосмеси и других антигололедных реагентов. В период снегопадов очистку пассажирской инфраструктуры будет осуществлять 15 единиц специализированной техники – механизированных снегоуборочных машин и тракторов.Кроме того, работники компании, которые будут привлекаться к снегоборьбе, полностью обеспечены ручным снегоуборочным инвентарем и спецодеждой. Все они прошли обучение по работе в зимний период.