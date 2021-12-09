По нацпроекту «Культура» в Саратовской области за три года построено, отремонтировано и модернизировано 53 учреждения культуры

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Благодаря нацпроекту «Культура» впервые в регион поступили средства на обеспечение инструментами и оборудованием 11 детских школ искусств и областного колледжа искусств. По совместной программе Минпромторга и Минкультуры России в ДШИ г.Саратова и районов области поступили 84 пианино.За три года созданы семь мультимедиа-гидов в пяти музеях области (музей К.Федина, художественный музей имени А.Н.Радищева, музей-усадьба Н.Г.Чернышевского, областной музей краеведения, Вольский краеведческий музей). Кроме того, проведена оцифровка 150 экземпляров редких книг из фондов областной универсальной научной библиотеки.Большое внимание уделяется образованию в сфере культуры и искусства. Прошли повышение квалификации 1511 работников культуры.По словам и.о. министра культуры Татьяны Астафьевой: «Ежегодно культурная жизнь области прирастает обновленными объектами досуга и творчества. Министерство культуры области совместно с администрациями муниципальных районов осуществляет строгий контроль за качеством и сроками выполнения планов. В 2021 году на реализацию национального проекта «Культура» предусмотрено 103,7 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 95 млн рублей, областного – 8,7 млн рублей. В 2022 году на реализацию нацпроекта будет выделено 202,6 млн рублей, запланировано строительство, ремонт и модернизация 12 учреждений культуры.