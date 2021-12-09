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По нацпроекту «Культура» в Саратовской области за три года построено, отремонтировано и модернизировано 53 учреждения культуры

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Саратовская область – активный участник национального проекта «Культура». В 2019 – 2021 годах в регионе построен Дом культуры в селе Семёно-Полтавка Ершовского района; капитально отремонтировано 14 Домов культуры и 4 детских школы искусств; приобретено 4 автоклуба; создано 12 модельных библиотек,10 виртуальных концертных залов и 11 модернизированных кинозалов. Проведен капитальный ремонт театра кукол «Теремок».

Благодаря нацпроекту «Культура» впервые в регион поступили средства на обеспечение инструментами и оборудованием 11 детских школ искусств и областного колледжа искусств. По совместной программе Минпромторга и Минкультуры России в ДШИ г.Саратова и районов области поступили 84 пианино.

За три года созданы семь мультимедиа-гидов в пяти музеях области (музей К.Федина, художественный музей имени А.Н.Радищева, музей-усадьба Н.Г.Чернышевского, областной музей краеведения, Вольский краеведческий музей). Кроме того, проведена оцифровка 150 экземпляров редких книг из фондов областной универсальной научной библиотеки.

Большое внимание уделяется образованию в сфере культуры и искусства. Прошли повышение квалификации 1511 работников культуры.

По словам и.о. министра культуры Татьяны Астафьевой: «Ежегодно культурная жизнь области прирастает обновленными объектами досуга и творчества. Министерство культуры области совместно с администрациями муниципальных районов осуществляет строгий контроль за качеством и сроками выполнения планов. В 2021 году на реализацию национального проекта «Культура» предусмотрено 103,7 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 95 млн рублей, областного – 8,7 млн рублей. В 2022 году на реализацию нацпроекта будет выделено 202,6 млн рублей, запланировано строительство, ремонт и модернизация 12 учреждений культуры.