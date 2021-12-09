Карантин по гриппу птиц снят в трех районах Саратовской области

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с 2 ноября – на территории Семеновского муниципального образовании Федоровского муниципального района;с 12 ноября и 19 ноября - на территории Рукопольского муниципального образования Краснопартизанского муниципального района (2 очага);с 2 декабря - на территории Верхазовского муниципального образования Дергачевского муниципального района.В рамках борьбы с инфекцией в радиусе 10 км от вспышки заболевания ветеринарные специалисты обеспечили изоляцию территории очага и ее дезинфекцию. В указанных пунктах подвергнуто вакцинации 15907 голов птицы. По результатам проведенной вакцинации во всех населенных пунктах произведен отбор 100 проб крови с целью контроля напряженности иммунитета, т.е. эффективности вакцинации.Однако в течение 90 дней со дня отмены карантина сохранятся следующие ограничения: запрет на вывоз птиц и инкубационного яйца с территории эпизоотического очага и угрожаемой зоны.