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В Саратовской области в ночь на дорогах работало более 180 единиц техники

Новости


В ночь на 8 декабря на трассах Саратовской области регионального, федерального и местного значения работало 183 единицы снегоуборочной техники.

Так, на дороги регионального значения вышла 71 ед.техники, из которых в Саратовском районе – 13, в Энгельсском – 8, в Турковском – 7. За ночь для обработки проезжей части дорожники израсходовали 895 т песко-соляной смеси.

В муниципальных районах области для уборки улично-дорожной сети и дорог местного значения задействовали 44 единицы техники и применили 247 т реагентов. Днем планируется привлечь к работе 31 единицу техники и использовать порядка 247 т песко-соляной смеси.

Также работы по обработке проезжей части от наледи велись и на федеральных трассах. К работам привлекли 71 рабочего и 68 ед. техники, за ночь дорожными организациями использовано 895 т реагентов.

По данным на 8:00 8 декабря проезд обеспечен по всем трассам, состояние проезжей части удовлетворительное.