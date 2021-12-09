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HH.ru: Каждый пятый работник Саратовской области хотел бы ходить к психологу

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Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, и цифровой медицинский сервис "Доктор рядом" провели опрос среди работников Саратовской области и выяснили, есть ли на их нынешней работе корпоративный психолог.

Только 7% работников региона отметили, что в их компаниях есть штатный психолог: из них 1% добавили, что они обращаются к нему за помощью, ещё 6% рассказали, что посещают внешних специалистов. При этом 27% респондентов Саратовской области заявили, что им вообще ничья помощь не нужна и они не хотели бы обсуждать свои рабочие или личностные проблемы с психологом. 30% отметили, что психолог им не нужен, так как хватает и тех, к кому они сейчас обращаются за подобной помощью – как правило, это родственники и друзья.

Каждый пятый работник Саратовской области, а именно 22%, признался, что ему бы очень хотелось обсуждать свои проблемы с психологом. 18% тоже хотели бы, но отмечают, что сейчас не до этого. Чаще всего открыто говорят о необходимости консультаций с психологом маркетологи и рекламщики, представители индустрии развлечений, искусства, медиа, а также специалисты медико-фармацевтической сферы.