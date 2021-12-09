Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 60% январе-ноябре

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Во внутреннем сообщении перевезено 28,2 тыс. ДФЭ (+8,9% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 95,2 тыс. ДФЭ (рост в 2 раза), в экспортном – 12,4 тыс. ДФЭ (-15,3%), в импортном – 22,1 тыс. ДФЭ (рост в 2 раза).Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 71% и составило 139,6 тыс. ДФЭ. В них перевезено около 1,8 млн тонн грузов (+42,7%), в том числе:- промышленных товаров народного потребления – 40,6 тыс. ДФЭ (рост в 2,2 раза к уровню января-ноября 2020 года);- химикатов и соды – 30,2 тыс. (+13%);- метизов – 26,7 тыс. (рост в 2,4 раза);- машин, станков и двигателей – 11,5 тыс. (рост в 2,2 раза);- черных металлов – 6,5 тыс. (+69,6%);- цветных металлов – 4,6 тыс. (-7,7%);- продовольственных товаров – 4,3 тыс. (+17,5%);- остальные и сборные грузы – 3,7 тыс. (рост в 2,4 раза);- сельскохозяйственные машины – 3,5 тыс. (рост в 6,3 раза);- автомобилей и комплектующих – 3,4 тыс. (рост в 2 раза);- нефти и нефтепродуктов – 1,9 тыс. (-10,3%).