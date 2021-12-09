9 декабря 2021 ЧЕТВЕРГ
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Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 60% январе-ноябре
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Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли на 60% январе-ноябре

Новости


В январе-ноябре 2021 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено около 158 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 58,1% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении перевезено 28,2 тыс. ДФЭ (+8,9% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 95,2 тыс. ДФЭ (рост в 2 раза), в экспортном – 12,4 тыс. ДФЭ (-15,3%), в импортном – 22,1 тыс. ДФЭ (рост в 2 раза).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 71% и составило 139,6 тыс. ДФЭ. В них перевезено около 1,8 млн тонн грузов (+42,7%), в том числе:
- промышленных товаров народного потребления – 40,6 тыс. ДФЭ (рост в 2,2 раза к уровню января-ноября 2020 года);
- химикатов и соды – 30,2 тыс. (+13%);
- метизов – 26,7 тыс. (рост в 2,4 раза);
- машин, станков и двигателей – 11,5 тыс. (рост в 2,2 раза);
- черных металлов – 6,5 тыс. (+69,6%);
- цветных металлов – 4,6 тыс. (-7,7%);
- продовольственных товаров – 4,3 тыс. (+17,5%);
- остальные и сборные грузы – 3,7 тыс. (рост в 2,4 раза);
- сельскохозяйственные машины – 3,5 тыс. (рост в 6,3 раза);
- автомобилей и комплектующих – 3,4 тыс. (рост в 2 раза);
- нефти и нефтепродуктов – 1,9 тыс. (-10,3%).
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