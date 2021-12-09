Стартовал социально-значимый проект «В своем единстве мы сильны! В единстве мы непобедимы! - к 800-летию Александра Невского - уроки истории в школьном музее»

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Сроки реализации проекта: 01.09.2021 – 31.08.2022Цель проекта - вовлечь школьников 1 - 11 классов, посещающих отдаленные школы 6-ти муниципальных районов города Саратова и 14 муниципальных районов (Балашовский, Ершовский, Калининский, Лысогорский, Озинский, Пугачевский, Петровский, Саратовский, Советский, Татищевский, Федоровский, Хвалынский, Энгельский) области, в изучение истории и сохранение памяти об Александре Невском.По плану проекта от каждого района выбирается 2 школы, в которых будет размещена экспозиция передвижной выставки репродукций картин из 13 работ, посвященная Александру Невскому. Экскурсионный материал предоставляется учителям начальных классов, педагогам истории, старшеклассникам для проведения уроков истории (экскурсий) в своих классах в течение учебного года по графику (для 1 школы – 1-2 недели).В конце проекта подводятся итоги: Школьникам младших, средних и старших классов будет предложена викторина, презентация, сочинение-эссе. Лучшие сочинения, выпущенные в виде сборника, будут подарены победителям. В мае 2022 года состоится педагогическая конференция по итогам проекта. Участники проекта получат наградные документы.25 ноября 2021 года состоялся первый онлайн семинар для школ Татищевского района Саратовской области, в котором приняли участие 34 педагога.29 ноября 2021 года для школ Озинского района области. В нем участвовало 10 учителей истории, завучей по воспитательной работе.3 декабря 2021 года в онлайн семинаре по проекту приняли участие 24 педагога школ Саратова, Калининского и Энгельсского районов. Куратор проекта Людмила Юрьевна Фокина провела презентацию проекта, рассказала о графике передвижных экспозиций и как бережно упаковывать картины. Многие педагоги горячо откликнулись на идею проекта!Первая передвижная выставка приехала 3 декабря в поселок Сторожевка Татищевского района. Учащиеся с большим интересов слушали вдохновенный рассказ экскурсовода «Радуги» Людмилы Фокиной.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив