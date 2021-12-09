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Следователи организовали проверку по факту смерти младенца

Новости


7 декабря 2021 года около 22 часов медицинским работником, прибывшим по вызову в частное домовладение в одном из населенных пунктов Базарно-Карабулакского района Саратовской области, была констатирована смерть 4-месячного мальчика.

Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по факту организована доследственная проверка.

Следователем СК, совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. Признаков насильственной смерти на теле ребенка при внешнем осмотре не обнаружено.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины смерти мальчика. Осуществляется сбор информации о семье, где воспитывался ребенок. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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