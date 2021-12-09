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Больничные листы будут оформляться только в электронном виде с 1 января

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С 1 января 2022 года Фонд социального страхования переходит на беззаявительную выплату пособий по больничным листам.

Медицинские организации области будут оформлять листы нетрудоспособности только в электронном виде.

На сегодняшний день 161 медицинская организация Саратовской области выдает электронные листки нетрудоспособности. Это как государственные, так и частные лечебные учреждения.

Порядка 70% от общего количества выданных на территории региона листков нетрудоспособности оформлены в электронном виде.

«Чтобы быть готовыми к изменениям, рекомендуем работодателям и медицинским организациям уже сейчас осуществить полный переход на оформление листков нетрудоспособности в электронном виде.

Для этого работодателям необходимо оповестить своих сотрудников о грядущих изменениях; установить соответствующее программное обеспечение или адаптировать уже имеющееся», - отметил и.о. управляющего реготделением Фонд социального страхования Алексей Шумов.
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