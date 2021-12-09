Больничные листы будут оформляться только в электронном виде с 1 января
С 1 января 2022 года Фонд социального страхования переходит на беззаявительную выплату пособий по больничным листам.
Медицинские организации области будут оформлять листы нетрудоспособности только в электронном виде.
На сегодняшний день 161 медицинская организация Саратовской области выдает электронные листки нетрудоспособности. Это как государственные, так и частные лечебные учреждения.
Порядка 70% от общего количества выданных на территории региона листков нетрудоспособности оформлены в электронном виде.
«Чтобы быть готовыми к изменениям, рекомендуем работодателям и медицинским организациям уже сейчас осуществить полный переход на оформление листков нетрудоспособности в электронном виде.
Для этого работодателям необходимо оповестить своих сотрудников о грядущих изменениях; установить соответствующее программное обеспечение или адаптировать уже имеющееся», - отметил и.о. управляющего реготделением Фонд социального страхования Алексей Шумов.