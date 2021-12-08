Началась продажа единых социальных проездных билетов на январь 2022 года

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Окончание продажи январских проездных придется на праздничные дни, поэтому приобретать билеты на январь следует заблаговременно.Адреса пунктов продажи можно уточнить на официальном сайте министерства труда и социальной защиты области http://www.social.saratov.gov.ru в разделе «Карта пунктов продаж единых социальных проездных билетов», а также по телефону горячей линии: (8452) 65-39-22.При посещении пунктов реализации проездных рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты. Отметим, что в целях соблюдения мер предосторожности ограничено предельно допустимое количество покупателей проездных в помещении пунктов продажи.