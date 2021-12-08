Началась продажа единых социальных проездных билетов на январь 2022 года
Сегодня, 7 декабря, началась реализация единых социальных проездных билетов на январь 2022 года. Льготные проездные можно приобрести во всех пунктах продажи до 4 января включительно.
Окончание продажи январских проездных придется на праздничные дни, поэтому приобретать билеты на январь следует заблаговременно.
Адреса пунктов продажи можно уточнить на официальном сайте министерства труда и социальной защиты области http://www.social.saratov.gov.ru в разделе «Карта пунктов продаж единых социальных проездных билетов», а также по телефону горячей линии: (8452) 65-39-22.
При посещении пунктов реализации проездных рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты. Отметим, что в целях соблюдения мер предосторожности ограничено предельно допустимое количество покупателей проездных в помещении пунктов продажи.