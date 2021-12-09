По нацпроекту «Культура» профессиональную переподготовку прошли более полутора тысяч специалистов в сфере искусства

просмотров: 456

Так, в 2021 году 762 работника культуры проходят обучение в Саратовской государственной консерватории имени Собинова, центрах при Краснодарском и Московском государственных институтах культуры, Всероссийском государственном институте кинематографии. За 10 месяцев 2021 года обучение прошли 684 человека (90%). До конца года обучение пройдут еще 45 работников отрасли. С начала реализации проекта, с 2019 года, обучено более полутора тысяч специалистов.Несколько лет назад в Саратовской консерватории был создан Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. На данный момент это головной центр, реализующий Федеральный проект «Творческие люди» Национального проекта «Культура».Комментарий ректора Саратовской государственной консерватории имени Собинова Александра Занорина: