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По нацпроекту «Культура» профессиональную переподготовку прошли более полутора тысяч специалистов в сфере искусства
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По нацпроекту «Культура» профессиональную переподготовку прошли более полутора тысяч специалистов в сфере искусства

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В рамках проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» большое внимание уделяется образовательной составляющей.

Так, в 2021 году 762 работника культуры проходят обучение в Саратовской государственной консерватории имени Собинова, центрах при Краснодарском и Московском государственных институтах культуры, Всероссийском государственном институте кинематографии. За 10 месяцев 2021 года обучение прошли 684 человека (90%). До конца года обучение пройдут еще 45 работников отрасли. С начала реализации проекта, с 2019 года, обучено более полутора тысяч специалистов.

Несколько лет назад в Саратовской консерватории был создан Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. На данный момент это головной центр, реализующий Федеральный проект «Творческие люди» Национального проекта «Культура».

Комментарий ректора Саратовской государственной консерватории имени Собинова Александра Занорина:

- Помимо реализации основного проекта, Центр занимается в том числе и очень важным проектом, на который мы акцентируем большое внимание – «Новое поколение +». Он оказывает профориентационную, учебно-методическую, консультационную помощь детским школам искусств и профессиональным учебным заведениям. Программу реализует руководство Центра и педагоги факультета СПО Саратовской консерватории Наталья Пономарева и Дмитрий Злотников. Сейчас проект осуществляется в пределах нашего региона и области, но в планах выйти на межрегиональный уровень. Конечно, реализация «Нового поколения +» дает нам существенные результаты в плане увеличения конкурса при поступлении в вуз, когда мы имеем возможность поддерживать и приглашать наших будущих абитуриентов. Мы также планируем увеличить сферу образовательных услуг в части реализации дополнительных программ, курсов повышения квалификации, переподготовки и создания в консерватории «Школы молодого педагога», где будет осуществляться не только учебно-методическая деятельность, но и постигать навыки руководителей и развивать креативные способы взаимодействия с учениками и студентами.