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Готовится торжественное открытие модельной библиотеки в Советском районе

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Благодаря нацпроекту «Культура» еще одно учреждение культуры в Саратовской области преображается на радость местным жителям. Завершается масштабная модернизация библиотеки в селе Степное Советского района. Учреждение культуры было основано в 1967 году, и сегодня услугами книговыдачи пользуются более 4 тысяч жителей поселка.

В 2021 году библиотека получила 10 млн руб. в рамках нацпроекта «Культура» и сейчас здесь завершается капитальный ремонт. На проектно-сметную документацию, дизайн-проект, проведение высокоскоростного интернета средства были выделены из местного бюджета. В настоящее время идет сборка новой мебели и установка современного оборудования, фонды пополняются новыми книгами. Для читателей будут организованы комфортные условия для работы и отдыха. В здании проведена масштабная перепланировка. Создана безбарьерная среда для читателей с ограниченными возможностями здоровья. Работы идут в соответствии с дорожной картой и контролем качества работ.

Комментарий и.о.министра культуры Татьяны Астафьевой:

- В Саратовской области продолжает расти количество модельных библиотек, созданных благодаря нацпроекту «Культура». В октябре 2021 года 3 библиотеки Советского, Энгельсского районов и г.Саратова прошли конкурсный отбор на создание модельных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации на общую сумму 20 млн рублей. 2 декабря 2021 года была торжественно открыта модельная библиотека г. Саратова, библиотеки Энгельсского и Советского районов готовятся к открытию 15 и 17 декабря.

К концу года в Саратовской области будет 15 модельных библиотек, 12 из которых созданы в рамках национального проекта. Всего за годы реализации Нацпроекта на создание модельных библиотек потрачено 55 млн рублей. Сейчас активно идет работа по подготовке документов для участия в конкурсном отборе на создание модельных библиотек до 2024 года.