Готовится торжественное открытие модельной библиотеки в Советском районе

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В 2021 году библиотека получила 10 млн руб. в рамках нацпроекта «Культура» и сейчас здесь завершается капитальный ремонт. На проектно-сметную документацию, дизайн-проект, проведение высокоскоростного интернета средства были выделены из местного бюджета. В настоящее время идет сборка новой мебели и установка современного оборудования, фонды пополняются новыми книгами. Для читателей будут организованы комфортные условия для работы и отдыха. В здании проведена масштабная перепланировка. Создана безбарьерная среда для читателей с ограниченными возможностями здоровья. Работы идут в соответствии с дорожной картой и контролем качества работ.Комментарий и.о.министра культуры Татьяны Астафьевой: