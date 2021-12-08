HH. ru: 28% саратовцев развивают в себе стрессоустойчивость

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Например, 48% соискателей ответили, что целенаправленно занимаются саморазвитием в целом[1]. 28% развивают стрессоустойчивость, по 22% - ориентацию на результат, финансовую грамотность, а также навык планирования.28% учатся анализу информации и принятию решений, по 20% - адаптивности/гибкости и коммуникативной грамотности. По 17% жителей региона целенаправленно развивают такие качества, как лидерство, стратегическое мышление и цифровая грамотность.По 19% отметили, что стараются научится правовой грамотности, партнерству/сотрудничеству, эмоциональному интеллекту. Ещё 21% добавили, что стараются развивать такой навык, как финансовая грамотность.Реже всего в Саратовской области соискатели целенаправленно занимаются развитием таких качеств, как оказание влияния (11%), клиентоориентированность (10%) и инновационность (9%).