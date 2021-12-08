HH. ru: 28% саратовцев развивают в себе стрессоустойчивость
Служба исследований hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей и выяснила, что только 25% жителей Саратовской области не занимаются собственным развитием и не пытаются освоить либо углубить какие-либо свои навыки. Остальные целенаправленно развивают различные навыки, важные для трудоустройства.
Например, 48% соискателей ответили, что целенаправленно занимаются саморазвитием в целом[1]. 28% развивают стрессоустойчивость, по 22% - ориентацию на результат, финансовую грамотность, а также навык планирования.
28% учатся анализу информации и принятию решений, по 20% - адаптивности/гибкости и коммуникативной грамотности. По 17% жителей региона целенаправленно развивают такие качества, как лидерство, стратегическое мышление и цифровая грамотность.
По 19% отметили, что стараются научится правовой грамотности, партнерству/сотрудничеству, эмоциональному интеллекту. Ещё 21% добавили, что стараются развивать такой навык, как финансовая грамотность.
Реже всего в Саратовской области соискатели целенаправленно занимаются развитием таких качеств, как оказание влияния (11%), клиентоориентированность (10%) и инновационность (9%).